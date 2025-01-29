Дуров связал успех DeepSeek с учёбой китайских инженеров по стандартам СССР

Китай совершил значительный скачок в развитии технологий искусственного интеллекта, опередив даже США, поделился мнением основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, всё дело в качественном образовании, поэтому американцам следует задуматься о повышении его уровня ради победы над Пекином.

«После успеха DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области ИИ. Однако прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего», — пояснил бизнесмен.

Он напомнил, что китайские студенты давно обошли американских в программировании и математике. Дуров уверен, что добиться таких успехов Пекин смог благодаря опыту, когда-то заимствованному у СССР. Именно Советский Союз лидировал в уровне подготовки специалистов, подчеркнул миллиардер. Например, в Китае создают условия жёсткой конкуренции между студентами по советскому образцу, тогда как западные школы избегают борьбы и выступают за тепличные условия во время учёбы, что приводит к демотивации у лучших учеников.

«Если система среднего образования в США не будет радикально реформирована, растущее доминирование Китая в сфере технологий кажется неизбежным», — резюмировал Дуров.