Дуров связал успех DeepSeek с учёбой китайских инженеров по стандартам СССР
Дуров: Успех DeepSeek доказал превосходство образования в КНР над западным
Китай совершил значительный скачок в развитии технологий искусственного интеллекта, опередив даже США, поделился мнением основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, всё дело в качественном образовании, поэтому американцам следует задуматься о повышении его уровня ради победы над Пекином.
«После успеха DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области ИИ. Однако прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего», — пояснил бизнесмен.
Он напомнил, что китайские студенты давно обошли американских в программировании и математике. Дуров уверен, что добиться таких успехов Пекин смог благодаря опыту, когда-то заимствованному у СССР. Именно Советский Союз лидировал в уровне подготовки специалистов, подчеркнул миллиардер. Например, в Китае создают условия жёсткой конкуренции между студентами по советскому образцу, тогда как западные школы избегают борьбы и выступают за тепличные условия во время учёбы, что приводит к демотивации у лучших учеников.
«Если система среднего образования в США не будет радикально реформирована, растущее доминирование Китая в сфере технологий кажется неизбежным», — резюмировал Дуров.
Как писал Life.ru, нашумевший чат-бот китайской компании DeepSeek может искать данные в Интернете без специальной подписки и доступен для российских пользователей. Ему пророчат успех даже больший, чем у американского ChatGPT. Китайские инженеры создали нейросеть, которая не только догоняет, но и во многом обгоняет конкурентов, уверены эксперты.
VK / Павел Дуров