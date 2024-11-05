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5 ноября, 16:09

Китайские учёные создали оружие наподобие «Звезды смерти»

SCMP: В Китае учёные создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти»

Китайские учёные разработали новый тип микроволнового оружия, принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из вселенной «Звёздных войн». Вооружение способно синхронизировать и направлять электромагнитные волны для поражения целей, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что китайским специалистам удалось построить семь микроволновых излучателей и соединить их с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Волны, которые выпускаются из разных излучателей, могут слиться в один луч и поразить цель. Учёные провели эксперимент, который доказал, что оружие может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.

Ранее считалось, что невозможно будет создать подобную технологию. Главной проблемой была необходимость синхронного попадания всех электромагнитных волн в одну точку. Однако учёным из Китая удалось решить эту трудность. В статье говорится, что принцип работы оружия напоминает «Звезду смерти» из «Звёздных войн». В киновселенной боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один луч.

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А ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект (ИИ) научился создавать биологическое оружие. Учёные забили тревогу, так как текущие системы защиты не справятся с тем, что может напридумывать ИИ.

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Шедеврум

Дарья Нарыкова
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