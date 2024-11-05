Китайские учёные создали оружие наподобие «Звезды смерти»

Китайские учёные разработали новый тип микроволнового оружия, принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из вселенной «Звёздных войн». Вооружение способно синхронизировать и направлять электромагнитные волны для поражения целей, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что китайским специалистам удалось построить семь микроволновых излучателей и соединить их с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Волны, которые выпускаются из разных излучателей, могут слиться в один луч и поразить цель. Учёные провели эксперимент, который доказал, что оружие может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.

Ранее считалось, что невозможно будет создать подобную технологию. Главной проблемой была необходимость синхронного попадания всех электромагнитных волн в одну точку. Однако учёным из Китая удалось решить эту трудность. В статье говорится, что принцип работы оружия напоминает «Звезду смерти» из «Звёздных войн». В киновселенной боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один луч.