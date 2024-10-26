США уличили в желании ввести в строй оружие для подавления спутников соперников

США в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию оружие для подавления спутников. Космические силы страны преодолели технические сложности, связанные с этой технологией, пишет агентство Bloomberg.

Новое оружие, предназначенное для нейтрализации китайских и российских спутников в начальной стадии конфликта, уже готово к запуску, хотя его ввод в строй задерживается на два года по сравнению с первоначальным планом, выяснили журналисты.

Система, известная под названием Meadowlands, была продемонстрирована ещё в 2020 году. У новой модели будет современное программное обеспечение и улучшенные функциональные возможности. Ввод в эксплуатацию планировался на октябрь 2022 года.