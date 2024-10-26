США уличили в желании ввести в строй оружие для подавления спутников соперников
Bloomberg: США планируют ввести в строй оружие для подавления спутников РФ и КНР
США в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию оружие для подавления спутников. Космические силы страны преодолели технические сложности, связанные с этой технологией, пишет агентство Bloomberg.
Новое оружие, предназначенное для нейтрализации китайских и российских спутников в начальной стадии конфликта, уже готово к запуску, хотя его ввод в строй задерживается на два года по сравнению с первоначальным планом, выяснили журналисты.
Система, известная под названием Meadowlands, была продемонстрирована ещё в 2020 году. У новой модели будет современное программное обеспечение и улучшенные функциональные возможности. Ввод в эксплуатацию планировался на октябрь 2022 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя развитие отношений Москвы и Вашингтона после будущих результатов выборов заявил, что Россия будет открыта к диалогу с Соединёнными Штатами. Тем не менее, если США не хотят диалога, то он и не нужен, отметил российский лидер.
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