Telegram начал охотно удовлетворять запросы властей США после задержания Дурова
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Telegram начал более активно реагировать на запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания его основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Об этом сообщает портал 404 Media, ссылаясь на информацию от самого мессенджера.
Согласно данным портала, в 2024 году американские власти направили 900 запросов и получили информацию о 2253 пользователях. При этом с 1 января по 30 сентября Telegram удовлетворил лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, в период с октября по декабрь платформа значительно увеличила объем передаваемой информации о пользователях в Соединенные Штаты.
«Эти новости свидетельствуют о значительном росте числа удовлетворенных Telegram запросов на предоставление данных после задержания Дурова во Франции в августе», — отмечают авторы статьи.
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в разных странах. Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, что может привести к сроку до 10 лет лишения свободы. 28 августа он был освобожден под залог в размере 5 миллионов евро, при этом ему запрещено покидать Францию, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.