Telegram начал охотно удовлетворять запросы властей США после задержания Дурова

Telegram начал более активно реагировать на запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания его основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Об этом сообщает портал 404 Media, ссылаясь на информацию от самого мессенджера.

Согласно данным портала, в 2024 году американские власти направили 900 запросов и получили информацию о 2253 пользователях. При этом с 1 января по 30 сентября Telegram удовлетворил лишь 14 запросов США о предоставлении IP-адресов и номеров телефонов. Таким образом, в период с октября по декабрь платформа значительно увеличила объем передаваемой информации о пользователях в Соединенные Штаты.

«Эти новости свидетельствуют о значительном росте числа удовлетворенных Telegram запросов на предоставление данных после задержания Дурова во Франции в августе», — отмечают авторы статьи.