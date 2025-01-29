Убийца «убийцы ChatGPT». Alibaba Cloud врывается в гонку искусственного интеллекта со своей новинкой

Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта под названием Qwen 2.5-Max, которая, по утверждению разработчиков, превосходит модель DeepSeek. В заявлении, опубликованном в аккаунте компании в WeChat, отмечается, что новинка обладает «исключительно высокой общей производительностью».

Представители Alibaba Cloud выразили надежду на создание искусственного интеллекта, способного превзойти человеческий, и на более активное применении нейросетей для исследования новых горизонтов. А пока же, как заверяют разработчики, в ходе сравнительных тестов их модель обошла как ИИ от DeepSeek, так и Llama-3.1-405B от Meta*.