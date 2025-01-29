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Регион
29 января, 09:58

Убийца «убийцы ChatGPT». Alibaba Cloud врывается в гонку искусственного интеллекта со своей новинкой

Alibaba Cloud представила модель искусственного интеллекта мощнее DeepSeek

Компания Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта под названием Qwen 2.5-Max, которая, по утверждению разработчиков, превосходит модель DeepSeek. В заявлении, опубликованном в аккаунте компании в WeChat, отмечается, что новинка обладает «исключительно высокой общей производительностью».

Представители Alibaba Cloud выразили надежду на создание искусственного интеллекта, способного превзойти человеческий, и на более активное применении нейросетей для исследования новых горизонтов. А пока же, как заверяют разработчики, в ходе сравнительных тестов их модель обошла как ИИ от DeepSeek, так и Llama-3.1-405B от Meta*.

DeepSeek V3 — убийца ChatGPT? Почему ИИ из Китая называют «технологическим цунами»
DeepSeek V3 — убийца ChatGPT? Почему ИИ из Китая называют «технологическим цунами»

Ранее китайская компания DeepSeek выпустила версию R1 своего ИИ-ассистента, который, согласно информации на сайте компании, не уступает ChatGPT. После релиза новая версия мобильного приложения DeepSeek заняла высокие позиции в рейтингах в нескольких странах. Рост популярности этого приложения вызвал обеспокоенность на мировых фондовых рынках; например, 27 января индекс высоких технологий Nasdaq Composite упал более чем на 3%.

* Деятельность Meta в России признана экстремистской

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Марина Фещенко
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