Живущая в «Алых Парусах» певица Калашникова рассказала, сколько платит за охрану элитного ЖК

Певица Анна Калашникова ежемесячно платит почти 50 тысяч рублей на охрану ЖК «Алые паруса». Об этом она рассказала в беседе с Life.ru после взрыва в жилом комплексе.

Певица Анна Калашникова рассказала об охране ЖК «Алые Паруса». Видео © Life.ru

Проживающая в элитном ЖК артистка сообщила, что прогремевший сегодня взрыв произошёл в очень оживлённой секции здания, где обычно ходит много родителей с детьми, и пострадавших могло быть намного больше. По её словам, система безопасности комплекса очень серьёзная — на всех нужно заказывать пропуска иначе внутрь не пустят, даже если человек уже приходил. Калашникова призналась, что присмотрела квартиру в ЖК как раз из соображений безопасности, а охрана и обслуживание обходятся ей примерно в 46 тысяч рублей ежемесячно.

«Очень строгая охрана, меня даже первое время не узнавали, не запускали. Не знаю, может кто-то свой, если честно у меня уже в голове куча версий того, как это возможно <...> Лично я плачу за всё вместе — 46 тысяч в месяц, но у меня большая площадь», — поделилась артистка.