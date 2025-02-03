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Регион
3 февраля, 12:43

Живущая в «Алых Парусах» певица Калашникова рассказала, сколько платит за охрану элитного ЖК

Певица Калашникова сообщила, что платит за охрану в «Алых Парусах» 50 тыс. руб.

Певица Анна Калашникова ежемесячно платит почти 50 тысяч рублей на охрану ЖК «Алые паруса». Об этом она рассказала в беседе с Life.ru после взрыва в жилом комплексе.

Певица Анна Калашникова рассказала об охране ЖК «Алые Паруса». Видео © Life.ru

Проживающая в элитном ЖК артистка сообщила, что прогремевший сегодня взрыв произошёл в очень оживлённой секции здания, где обычно ходит много родителей с детьми, и пострадавших могло быть намного больше. По её словам, система безопасности комплекса очень серьёзная — на всех нужно заказывать пропуска иначе внутрь не пустят, даже если человек уже приходил. Калашникова призналась, что присмотрела квартиру в ЖК как раз из соображений безопасности, а охрана и обслуживание обходятся ей примерно в 46 тысяч рублей ежемесячно.

«Очень строгая охрана, меня даже первое время не узнавали, не запускали. Не знаю, может кто-то свой, если честно у меня уже в голове куча версий того, как это возможно <...> Лично я плачу за всё вместе — 46 тысяч в месяц, но у меня большая площадь», — поделилась артистка.

Калашникова подозревает, что в подрыве мог быть замешан кто-то из жильцов. Также по её словам, в домовом чате не появлялись видео, которые могли бы пролить больше света на случившееся.

Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном
Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном

Напомним, сегодня около десяти утра в элитном московском комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. Погибли двое человек: президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, который скончался в отделении реанимации, и сотрудник его охраны — умер на месте. Сейчас СК выясняет, кто мог заложить взрывное устройство в вестибюле. Происшествие классифицируется как убийство, совершённое общеопасным способом.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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