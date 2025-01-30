Кто такой «сигма-бой» и почему все девчонки его хотят: Разбираем новый тренд подростков из Сети

Ещё вчера все охотились за статусными альфа-самцами, но сегодня в центре внимания совершенно другой персонаж. Он не рвётся к власти, не устраивает сцен, не сыплет фразами про успех и не кричит о своей доминантности. Он сам по себе — и этим чертовски притягателен. Знакомьтесь — сигма-бой.

Что вообще значит «сигма»?

Патрик Бэйтман — представитель тех самых сигма-боев. Фото © Wikipedia / Lionsgate Films / Брет Истон Эллис

Когда-то психологи и социологи придумали раздавать мужчинам буквы из греческого алфавита. Альфа — лидер, бета — его преданный соратник, омега — неудачник, которого никто не воспринимает всерьёз. Сигма же выпадает из этой схемы. Ему не нужен контроль над толпой, но он и не аутсайдер. Такой человек живёт так, как хочет, не зависая в чьих-то списках приоритетов. Интернет подхватил этот образ, доведя его до идеала. Сигма — это не просто независимый мужчина, а тот, кто вообще не считает нужным объяснять что-либо окружающим. Он не пытается понравиться, но его всё равно замечают. Грубо говоря, это волк-одиночка, который не гонится за признанием, но его получает.

Как сигма захватил инфополе?

Этот образ был в культуре давно. Лаконичные, отчуждённые герои с пронизывающим взглядом и минимумом слов появлялись в кино, книгах и даже музыке. Джон Уик? Классический сигма. Бэтмен? Тоже туда же. Но Интернет сделал из этого новый тренд.

Сегодня соцсети заполонили ролики о сигма-боях, а российский хит Sigma Boy взлетел в чартах в сотне стран. В коротких видео нам показывают независимых, холодных мужчин, за которыми, естественно, бегают толпы девушек. А они, конечно, выше всего этого. Оригинальная концепция искажается, но эффект остаётся: мужчины стремятся к этому образу, женщины ведутся на загадочность. А главное — тысячи людей спорят, миф это или реальность.

Чем сигма отличается от альфа?

Томас Шелби: можно ли актёра считать сигма-боем? Фото © Kinopoisk

Сигму часто сравнивают с альфа-самцом, потому что они оба уверены в себе и способны привлекать внимание. Но разница колоссальная. Альфа-самец показывает своё превосходство, лидерство, статус. Ему важно мнение окружающих, потому что на нём держится его сила. Сигма делает то же самое, но не ради одобрения. Парню вообще всё равно, считают его крутым или нет. Именно это равнодушие делает его ещё более притягательным. Альфа хочет внимания. Сигма — просто живёт своей жизнью.

Тайлер Дёрден из фильма «Бойцовский клуб» — типичный пример сигма-боя. Фото © Wikipedia / 20th Century Fox

На первый взгляд сигма кажется идеалом. Независимость, загадочность, уверенность — что может быть лучше? Но за этим образом, как пишет «Вечерняя Москва», скрывается и другая сторона: Эмоциональная закрытость . Настоящие сигмы редко выстраивают глубокие отношения. Они не привыкли делиться чувствами и легко отстраняются от людей.

. Настоящие сигмы редко выстраивают глубокие отношения. Они не привыкли делиться чувствами и легко отстраняются от людей. Социальная отчуждённость . Такой человек может быть интересным, но часто остаётся вне системы. Карьера, дружба, любовь — всё это для него вторично.

. Такой человек может быть интересным, но часто остаётся вне системы. Карьера, дружба, любовь — всё это для него вторично. Миф или реальность? Большинство сигма-боев в Интернете — это образ, созданный для хайпа. В реальной жизни таких людей не так много.