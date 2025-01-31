Моргенштерн*, Бузова — кто ещё из отечественных звёзд продал душу дьяволу и правда ли это

Знаменитости и мистика — идеальное сочетание для обсуждений. Пока кто-то строит карьеру кровью, потом и скандалами, другие якобы идут другим путём, подписывая контракт с теми, кто обитает по ту сторону света. Ведьмы, экстрасенсы и эзотерики уверены: некоторые артисты слишком стремительно взлетели, чтобы всё это было случайностью. Кто же из наших звёзд мог продать душу дьяволу? Давайте разбираться.

Алишер Моргенштерн* — роковая сделка или просто удача?

Рэпер Алишер Моргенштерн*. Ведьма раскрыла тайны шоу-бизнеса: кто пошёл на сделку? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Алишер Моргенштерн* всю карьеру играет на грани — эпатаж, протест, вызов обществу. Что уж говорить, когда сам артист выпускал альбом с названием «Легендарная пыль» и не скрывал свою любовь к деньгам и роскоши. По мнению ведьмы Ольги Баст, у него сейчас сложный момент: «Человек достаточно закрытый, сам себе на уме, где-то хитрый. У него сейчас переломный момент. Либо это может быть уход из жизни, либо трансформация — очень сильная и неприятная. То есть либо он выберется из ямы, либо нет. Сейчас, скажем так, он сам в себе, в своих мыслях и рассуждениях о судьбе».

По поводу того, имел ли он отношение к каким-то ритуальным действиям или присутствовал на них, связан ли с дьяволом, — я думаю, да. Возможно, он верит в высшие силы, в различные их проявления. Это тоже имеет место быть. Ольга Баст Ведьма

Ольга Бузова — медиапрорыв или мистический ритуал?

Певица и телеведущая Ольга Бузова подозревается в заключении контракта с дьяволом. Life.ru разоблачил тёмные ритуалы звёзд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Когда-то её называли «девочкой из «Дома-2», а теперь Ольга — главная героиня шоу-бизнеса. Ведущая, певица, актриса, инфлюэнсер — кажется, Бузова успевает везде. Но вот везение ли это? Маги и экстрасенсы уверяют: у неё добрая душа, а все успехи — дело грамотного пиара. Однако слухи о её связи с эзотерикой появляются снова и снова. Кто-то даже утверждает, что однажды она провела специальный ритуал на популярность. Правда или нет — никто не знает, но факт остаётся фактом: с годами её слава только растёт.

Дарья Зотеева (Инстасамка) — хайп, скандалы и тёмные силы

Связана ли блогер и рэпер Дарья Зотеева (Инстасамка) с тёмными силами? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Instasamka

Её образ — вызов обществу. Бренды, деньги, скандалы, провокации — это и сделало Инстасамку звездой. Но могло ли что-то потустороннее стоять за таким успехом? Эксперты по эзотерике считают, что в её случае дело не в магии, а в мощной медийной стратегии. Всё-таки даже ведьмы уверяют: «Это чисто пиар. Она не имеет отношения к тёмным силам».

Люся Чеботина — звезда, которую привели высшие силы?

Певица Люся Чеботина. Кто из артистов заключил договор с дьяволом? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lusia_chebotina

Её песни звучат из каждого утюга. Взлёт карьеры — стремительный. Но одни называют это совпадением, а другие — вмешательством потусторонних сил. Согласно мнению ведьмы, она не обращалась к тёмной магии, а просто оказалась в центре удачных обстоятельств.

Анна Седокова — роковая женщина или тёмный знак?

Магия и карьера Анны Седоковой: кто из звёзд использует тёмные силы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

В жизни Анны было много мужчин — и многие из них ушли слишком рано. Говорят, что она притягивает тех, чей путь уже определён. В этом ли дело? Эксперт считает: в её роду был человек, связанный с тёмной стороной. Возможно, это семейная карма, возможно — случайность. Но факт остаётся фактом: её жизнь окружена мистикой. Однако никаких контрактов с силами зла эзотерики не видят — только рок и судьба.

Седокова никакая не чёрная вдова, она притягивается к мужчинам, у которых срок короткий. Колесо фортуны обрывается на всех. Смерть. И это не с ней связано, а с ними. Ольга Баст Ведьма

А кто же главная ведьма шоу-бизнеса? Секрет Аллы Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва. Продали душу за славу? Тайны российских артистов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Когда речь заходит о тёмных силах, есть одна фигура, которая появляется снова и снова. По мнению ведьмы, именно Алла Пугачёва — настоящий маг за кулисами шоу-бизнеса. «Прямо выпало и маг, и дьявол, и полный набор всего. Много чего за её плечами. Скажем так, не без греха далеко», — делится с Life.ru ведьма Ольга Баст. Говорят, что в своё время Пугачёва шла по головам, использовала тайные знания и заключала сделки, которые помогли ей держаться на вершине десятилетиями. В её случае — не просто удача, а целый набор загадочных событий, которые трудно объяснить иначе.

Верить в мистику или нет — личное дело каждого. Кто-то считает это сказками, кто-то — реальностью. Но факт остаётся фактом: некоторые звёзды поднимаются слишком стремительно, а их успех вызывает вопросы. Остаётся только гадать — это талант, продуманный пиар или что-то, чего мы не видим? Ранее Life.ru рассказал про возможную магнитную бурю, которая обрушится на Землю уже 31 января и продлится до 5 февраля.