Валерий Леонтьев оплакивает смерть близкого друга
Валерий Леонтьев. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
За два дня до своего 80-летия ушёл из жизни композитор Михаил Герцман, который всю жизнь дружил с певцом Валерием Леонтьевым.
«Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша – это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и весёлый, добрый друг, которого не забудем, пока будем», — скорбит народный артист России о смерти друга.
Как пишет сайт Mk.ru, Михаил Львович болел уже давно. Осенью он проходил лечение в Санкт-Петербурге, о чём позаботился Леонтьев. А 10 января композитор был госпитализирован после инсульта, его состояние было стабильно тяжёлым.
Михаил Герцман дружил с Валерием Леонтьевым с 1972 года, когда будущая звезда сцены и выиграл в Сыктывкаре региональный конкурс «Песня-72». А в 1973 года начал он работать солистом в местной филармонии и группе «Мечтатели», вскоре переименованной в «Эхо». Когда Леонтьев достиг пика своей популярности, он не забыл старого друга: Михаил Герцман часто прилетал к нему в Москву.
Напомним, что сам Леонтьев марте 2024 года объявил об уходе со сцены. В 2019 году народный артист выступил в последний раз в рамках собственного шоу с символическим названием «Я вернусь...». Периодически певец выходил на сцену с любимыми хитами, чем мог растрогать зрителей до слёз. А в январе СМИ писали, что певец заработал $180 тысяч в Дубае и решил поехать в мировое турне. Позже эти сообщения были опровергнуты.