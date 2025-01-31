Валерий Леонтьев оплакивает смерть близкого друга

За два дня до своего 80-летия ушёл из жизни композитор Михаил Герцман, который всю жизнь дружил с певцом Валерием Леонтьевым.

«Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша – это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и весёлый, добрый друг, которого не забудем, пока будем», — скорбит народный артист России о смерти друга.

Как пишет сайт Mk.ru, Михаил Львович болел уже давно. Осенью он проходил лечение в Санкт-Петербурге, о чём позаботился Леонтьев. А 10 января композитор был госпитализирован после инсульта, его состояние было стабильно тяжёлым.