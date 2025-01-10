Ликующим поклонникам Валерия Леонтьева разбили сердца правдой о его мировом турне
Директор опроверг слухи о планах Валерия Леонтьева отправиться в мировое турне
Валерий Леонтьев. Фото © Агентство «Москва» / Сандурская Софья
Народный артист РФ Валерий Леонтьев завершил свою сценическую деятельность, он не планирует проводить концерты и турне. Печальную для поклонников новость сообщил его концертный директор Борис Чигирев, комментируя слухи о мировых гастролях певца в 2025 году.
«Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — сказал директор артиста на соответствующий вопрос ТАСС.
В марте 2024 года Леонтьев объявил об уходе со сцены. В 2019 году народный артист выступил в последний раз в рамках собственного шоу с символическим названием «Я вернусь...». Периодически Леонтьев выходил на сцену с любимыми хитами, чем мог растрогать зрителей до слёз. А в январе СМИ писали, что певец заработал $180 тысяч в Дубае и решил поехать в мировое турне.