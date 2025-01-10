Ликующим поклонникам Валерия Леонтьева разбили сердца правдой о его мировом турне

Народный артист РФ Валерий Леонтьев завершил свою сценическую деятельность, он не планирует проводить концерты и турне. Печальную для поклонников новость сообщил его концертный директор Борис Чигирев, комментируя слухи о мировых гастролях певца в 2025 году.