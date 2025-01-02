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Регион
2 января, 13:10

Валерий Леонтьев заработал $180 тысяч в Дубае и решил поехать в мировое турне

Mash: Леонтьев вернулся на сцену и планирует поехать в мировое турне

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев принял решение о возвращении на большую сцену. Певец даже собирается ехать в мировое турне в наступившем 2025 году. В планах у артиста посетить как минимум восемь стран, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 75-летний Леонтьев находится в прекрасной форме и готов возобновить гастрольную деятельность. В новогоднюю ночь артист выступил в Дубае на Big Art Festival, где за своё выступление заработал $180 тысяч. Его команда уверяет, что певец всё ещё силён, и люди по всему миру хотят слышать его хиты. В настоящее время готовится большой тур Леонтьева, в рамках которого он посетит восемь стран. Исполнитель активно занимается репетициями, готовясь к предстоящим выступлениям.

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В марте 2024 года Леонтьеву исполнилось 75 лет и он заявил, что покидает сцену из-за возраста. В 2019 году он выступил в последний раз в рамках собственного шоу с символическим названием «Я вернусь...». Периодически Леонтьев выходил на сцену с любимыми хитами, чем мог растрогать зрителей до слёз.

Ольга Сливченко
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