Валерий Леонтьев заработал $180 тысяч в Дубае и решил поехать в мировое турне

Валерий Леонтьев принял решение о возвращении на большую сцену. Певец даже собирается ехать в мировое турне в наступившем 2025 году. В планах у артиста посетить как минимум восемь стран, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 75-летний Леонтьев находится в прекрасной форме и готов возобновить гастрольную деятельность. В новогоднюю ночь артист выступил в Дубае на Big Art Festival, где за своё выступление заработал $180 тысяч. Его команда уверяет, что певец всё ещё силён, и люди по всему миру хотят слышать его хиты. В настоящее время готовится большой тур Леонтьева, в рамках которого он посетит восемь стран. Исполнитель активно занимается репетициями, готовясь к предстоящим выступлениям.