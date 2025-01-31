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31 января, 14:25

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь» родила от бывшего игрока ЦСКА

Актриса Аслы Памук родила от футболиста Юсуфа Языджи

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь», 33-летняя актриса Аслы Памук с Юсуфом Языджи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yusufyazici

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь», 33-летняя актриса Аслы Памук с Юсуфом Языджи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yusufyazici

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь», 33-летняя актриса Аслы Памук впервые стала мамой. Она родила ребёнка от мужа футболиста Юсуфа Языджи, который в 2022 году играл за ЦСКА. Супруг выложил фотографию с новорождённым в социальных сетях.

Актриса Аслы Памук родила от Юсуфа Языджи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yusufyazici

Актриса Аслы Памук родила от Юсуфа Языджи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yusufyazici

Отмечается, что ребёнок появился на свет в День рождения футболиста — 29 января. 28-летний спортсмен заявил, что рождение ребёнка стало для него лучшим подарком. Пара сыграла свадьбу летом прошлого года.

Ранее фотографиями с новорождённым сыном поделилась Модель Нара Баптиста, которая родила 58-летнему Венсану Касселю четвёртого ребёнка. Она опубликовала снимки в своих соцсетях и оставила к ним трогательную подпись.

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Полина Никифорова
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