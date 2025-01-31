Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь» родила от бывшего игрока ЦСКА

Звезда турецкого сериала «Чёрная любовь», 33-летняя актриса Аслы Памук впервые стала мамой. Она родила ребёнка от мужа футболиста Юсуфа Языджи, который в 2022 году играл за ЦСКА. Супруг выложил фотографию с новорождённым в социальных сетях.

Актриса Аслы Памук родила от Юсуфа Языджи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yusufyazici

Отмечается, что ребёнок появился на свет в День рождения футболиста — 29 января. 28-летний спортсмен заявил, что рождение ребёнка стало для него лучшим подарком. Пара сыграла свадьбу летом прошлого года.