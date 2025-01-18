Избранница Венсана Касселя поделилась фотографиями с новорождённым сыном

«Спасибо, сыночек, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь больше меня, я переполнена ей, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю назад ты родился, и я возродилась», — подписала фотографию 28-летняя Баптиста.

У Касселя уже есть три дочери — две появились на свет от итальянской актрисы Моники Беллуччи и одна от бразильской модели Тины Кунаки. Со своей второй женой Тиной Кунаки Кассель расстался в апреле прошлого года после пяти лет брака. Актёр удалил все фотографии с бывшей супругой из социальных сетей. Ребёнок от романа с Баптистой, которая младше него на 30 лет, стал первым мальчиком у Касселя. Новорожденного назвали Каетано, он появился на свет 7 января.