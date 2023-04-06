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6 апреля, 15:41

Венсан Кассель внезапно расстался с 26-летней супругой-моделью Тиной Кунаки

Daily Mail: Венсан Кассель расстался с Тиной Кунаки после пяти лет брака

<p>Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole</p>

Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Французский актёр Венсан Кассель расстался с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. Об этом со ссылкой на источник пишет Daily Mail. Журналисты также обратили внимание на то, что 56-летний Кассель удалил все фотографии 26-летней супруги из своего аккаунта в соцсети.

"Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем", — заявил источник издания.

Известно, что Кассель и Кунаки поженились в 2018 году после двух лет знакомства. У них есть дочь Амазонка. Представители актёра и модели не дают официальных комментариев по поводу их расставания.

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Кассель и Кунаки тоже не делали публичных заявлений о статусе своих отношений. При этом журналисты заметили, что актёр не поздравил супругу в соцсетях с днём рождения 5 апреля, а в их публикациях в последнее время нет вообще никаких упоминаний друг о друге.

Ранее Лайф писал о том, что блогер и модель Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом Павлом. Пара приняла решение сделать паузу и пожить раздельно.

Илья Суриков
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