Венсан Кассель внезапно расстался с 26-летней супругой-моделью Тиной Кунаки

Французский актёр Венсан Кассель расстался с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. Об этом со ссылкой на источник пишет Daily Mail. Журналисты также обратили внимание на то, что 56-летний Кассель удалил все фотографии 26-летней супруги из своего аккаунта в соцсети.

"Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем", — заявил источник издания.

Известно, что Кассель и Кунаки поженились в 2018 году после двух лет знакомства. У них есть дочь Амазонка. Представители актёра и модели не дают официальных комментариев по поводу их расставания.

Кассель и Кунаки тоже не делали публичных заявлений о статусе своих отношений. При этом журналисты заметили, что актёр не поздравил супругу в соцсетях с днём рождения 5 апреля, а в их публикациях в последнее время нет вообще никаких упоминаний друг о друге.