58-летний Венсан Кассель в четвёртый раз стал отцом

Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз. Его молодая возлюбленная Нара Баптиста наконец родила. О том, что долгожданное пополнение в семье уже произошло, актёр сообщил в своих социальных сетях. При этом звезда французского кино не стал скрывать пол и имя ребёнка.

«Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. <...> Самый крутой чувак на свете», — подписал он фотографию, на которой изображён мальчик в майке с подписью Каетано.

Сына назвали Каетано. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vincentcassel

Напомним, о том, что молодая модель родит 57-летнему Венсану Касселю четвёртого ребёнка, стало известно ещё в начале осени. В сентябре 2024 года Нара Баптиста заявила о беременности и показала фото с округлившимся животиком. У Венсана Касселя уже есть трое детей. Две дочки — Дева и Леони, появились у него от итальянской актрисы Моники Беллуччи: первая родилась в 2004 году, а вторая — в 2010-м. Третья девочка, которую зовут Амазони, была рождена бразильской моделью Тиной Кунаки.