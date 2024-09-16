Молодая модель родит 57-летнему Венсану Касселю четвёртого ребёнка

Французский актёр Венсан Кассель станет отцом в четвёртый раз: его возлюбленная, модель Нара Баптиста заявила о беременности и показала в соцсетях фото с округлившимся животиком.

У Касселя уже есть трое детей. Двоих ему подарила итальянская актриса Моника Беллуччи — в 2004 году на свет появилась дочь Дева, а в 2010 году — дочь Леони. Третью девочку актёру родила бразильская модель Тина Кунаки. Её назвали Амазони.

Со своей второй женой Тиной Кунаки Кассель расстался в апреле прошлого года после пяти лет брака. Актёр удалил все фотографии с бывшей супругой из социальных сетей. Позже стало известно о его романе с Нарой Баптистой. Модели всего 27, она младше своего знаменитого бойфренда на 30 лет.