Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:58

Молодая модель родит 57-летнему Венсану Касселю четвёртого ребёнка

Актёр Венсан Кассель станет отцом в четвёртый раз

Актёр Венсан Кассель и модель Нара Баптиста на Каннском кинофестивале. Обложка © ТАСС/ABACA/Genin Nicolas

Актёр Венсан Кассель и модель Нара Баптиста на Каннском кинофестивале. Обложка © ТАСС/ABACA/Genin Nicolas

Французский актёр Венсан Кассель станет отцом в четвёртый раз: его возлюбленная, модель Нара Баптиста заявила о беременности и показала в соцсетях фото с округлившимся животиком.

Модель Нара Баптиста заявила о беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ narahbaptista

Модель Нара Баптиста заявила о беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ narahbaptista

У Касселя уже есть трое детей. Двоих ему подарила итальянская актриса Моника Беллуччи — в 2004 году на свет появилась дочь Дева, а в 2010 году — дочь Леони. Третью девочку актёру родила бразильская модель Тина Кунаки. Её назвали Амазони.

Дочь Белуччи и Касселя попала в русскую тусовку и теперь цитирует рэпера Face
Дочь Белуччи и Касселя попала в русскую тусовку и теперь цитирует рэпера Face

Со своей второй женой Тиной Кунаки Кассель расстался в апреле прошлого года после пяти лет брака. Актёр удалил все фотографии с бывшей супругой из социальных сетей. Позже стало известно о его романе с Нарой Баптистой. Модели всего 27, она младше своего знаменитого бойфренда на 30 лет.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Венсан Кассель
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров