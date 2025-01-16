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16 января, 07:49

Стало известно, где находится рождённая за решёткой годовалая дочь Битмамы

ТАСС: Малолетнюю дочь криптоблогерши Битмамы содержат с ней в одной камере СИЗО

Валерия Федякина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Валерия Федякина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888

Годовалая дочь российской блогерши Валерии Федякиной, более известной в криптовалютной среде под именем Битмама, находится вместе с ней в одной камере следственного изолятора. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС.

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Ребёнок Битмамы находится в специализированной камере СИЗО №6 «Печатники», где содержатся только женщины с детьми. В таких помещениях предусмотрены коврики и необходимые принадлежности для ухода за новорождёнными. Детей регулярно осматривает педиатр, а мамочкам разрешается принимать душ и купать малышей в любое время. Камера вмещает до восьми человек, также в изоляторе имеется игровая комната для детей.

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Федякину обвиняют в хищении биткоинов и дирхамов на сумму не менее 2,2 миллиарда рублей с использованием схем привлечения инвесторов. Лишь по одному из эпизодов ей вменяют ущерб в размере 800 миллионов рублей. Блогерша обещала своим инвесторам высокую доходность, однако после перевода средств исчезала. Битмама отрицает свою вину по всем предъявленным обвинениям. Находясь в СИЗО, 27 декабря 2023 года она родила дочку в специализированном роддоме.

Марина Фещенко
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