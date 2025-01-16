Стало известно, где находится рождённая за решёткой годовалая дочь Битмамы

Годовалая дочь российской блогерши Валерии Федякиной, более известной в криптовалютной среде под именем Битмама, находится вместе с ней в одной камере следственного изолятора. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС.

Ребёнок Битмамы находится в специализированной камере СИЗО №6 «Печатники», где содержатся только женщины с детьми. В таких помещениях предусмотрены коврики и необходимые принадлежности для ухода за новорождёнными. Детей регулярно осматривает педиатр, а мамочкам разрешается принимать душ и купать малышей в любое время. Камера вмещает до восьми человек, также в изоляторе имеется игровая комната для детей.