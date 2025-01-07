«Цифра в паспорте не имеет значения»: Дробязко рассказала, почему решила стать мамой в 52 года
«СтарХит»: Дробязко рассказала, что легко перенесла позднюю беременность
Маргарита Дробязко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
Фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой в середине декабря 2024 года. В возрасте 52 лет она родила супругу — литовскому фигуристу Повиласу Ванагасу — дочь, которую назвали Николина. Несмотря на то, что беременность была достаточно поздней, она протекала без осложнений. Как рассказала новоиспечённая мама, у неё, как и у врачей, было много опасений по поводу своего состояния и малыша.
«Мне обещали, что моя беременность будет как полёт в космос, но всё прошло легко. Я была счастливой и не уставшей совершенно от всего этого процесса», — призналась фигуристка в беседе со «СтарХитом».
Спортсменка призналась, что получила много поддержки от медиков за время беременности. Они успокаивали и уверяли женщину, что поздние роды не так страшны, если настроиться и следить за здоровьем.
«Спасибо всем врачам прекрасным, которые встретились на моём пути. Они убедили меня лишний раз, что цифра в паспорте не имеет значения. Имеет значение только твой настрой, твои физические возможности, твой образ жизни и помощь окружающих», — добавила она.
Несмотря на позднюю беременность, Маргарита Дробязко не отказалась от выступлений и участия в ледовых шоу. Она выходила на лёд будучи на пятом месяце. Также новоиспечённая мама уверена, что именно активный образ жизни помог ей легко выносить малыша и перенести роды без осложнений.
Напомним, что за неделю до родов Маргарита Дробязко выложила в сеть трогательные фото в ожидании первенца. Фигуристка позировала вместе с супругом Повиласом Ванагасом. Поклонники пары переживали за состояние спортсменки, так как в 2023-2024 гг. она судилась с литовской стороной, лишившей её гражданства страны.