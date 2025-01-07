«Цифра в паспорте не имеет значения»: Дробязко рассказала, почему решила стать мамой в 52 года

Фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой в середине декабря 2024 года. В возрасте 52 лет она родила супругу — литовскому фигуристу Повиласу Ванагасу — дочь, которую назвали Николина. Несмотря на то, что беременность была достаточно поздней, она протекала без осложнений. Как рассказала новоиспечённая мама, у неё, как и у врачей, было много опасений по поводу своего состояния и малыша.

«Мне обещали, что моя беременность будет как полёт в космос, но всё прошло легко. Я была счастливой и не уставшей совершенно от всего этого процесса», — призналась фигуристка в беседе со «СтарХитом».

Спортсменка призналась, что получила много поддержки от медиков за время беременности. Они успокаивали и уверяли женщину, что поздние роды не так страшны, если настроиться и следить за здоровьем.

«Спасибо всем врачам прекрасным, которые встретились на моём пути. Они убедили меня лишний раз, что цифра в паспорте не имеет значения. Имеет значение только твой настрой, твои физические возможности, твой образ жизни и помощь окружающих», — добавила она.