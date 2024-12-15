Фанаты поздравляют 52-летнюю российскую фигуристку Дробязко с рождением дочери
Маргарита Дробязко вместе с мужем Повиласом Ванагасом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drobiazko_margarita
Преданные поклонники публично поздравили 52-летнюю российскую фигуристку Маргариту Дробязко с рождением дочери. В Литве спортсменка впервые готовилась стать матерью.
«С огромной радостью и теплом в сердце поздравляем вас с этим чудесным событием — рождением вашей доченьки!» — написали фанаты в социальных сетях.
Сама Маргарита пока ничего не писала и не комментировала поздравления. Однако в конце ноября поделилась фотографиями на последнем месяце беременности и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой».
Подписчики также поздравили фигуристку с рождением долгожданного ребёнка: «Маленькому человеку повезло с родителями, которые его так ждали», «Как я за вас рада. Счастья вам, лёгких родов», «Кроха будет красавчик или красотка!». Однако не все пользователи радостно встретили эту новость, некоторые задавались вопросом, почему спортсменка решила родить так поздно.
Напомним, что Маргарита Дробязко и её муж — литовский фигурист Повилас Ванагас — готовились стать родителями. Поклонники очень переживают за душевное состояние фигуристки. Последний год у неё выдался неспокойным. Спортсменка борется в суде за то, чтобы её не лишили гражданства Литвы из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки. От россиянки не раз просили публично отречься от РФ, но Дробязко категорически отказывалась.