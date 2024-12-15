Фанаты поздравляют 52-летнюю российскую фигуристку Дробязко с рождением дочери

Преданные поклонники публично поздравили 52-летнюю российскую фигуристку Маргариту Дробязко с рождением дочери. В Литве спортсменка впервые готовилась стать матерью.

«С огромной радостью и теплом в сердце поздравляем вас с этим чудесным событием — рождением вашей доченьки!» — написали фанаты в социальных сетях.

Сама Маргарита пока ничего не писала и не комментировала поздравления. Однако в конце ноября поделилась фотографиями на последнем месяце беременности и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой».

Подписчики также поздравили фигуристку с рождением долгожданного ребёнка: «Маленькому человеку повезло с родителями, которые его так ждали», «Как я за вас рада. Счастья вам, лёгких родов», «Кроха будет красавчик или красотка!». Однако не все пользователи радостно встретили эту новость, некоторые задавались вопросом, почему спортсменка решила родить так поздно.