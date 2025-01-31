«Плохие новости для Украины»: В «Аноре» с Юрой Борисовым нашли политический подтекст

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым является плохой новостью для Украины, уверен публицист Егор Холмогоров, нашедший в картине политический подтекст. По его словам, идея киноленты заключается в том, что «если русские пришли за своим, то они всего своего добьются». Помешать им никто не сможет, заявил ведущий авторской программы на радио Sputnik.

«Герой Юры Борисова очень ярко выступает, шокирующе для американцев, потому что они просто не знают этого типажа нашего кино. Такой честный пацан, который за то, чтобы всё было по-честному», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что Борисов воплотил в кино образ «носителя старой бабушкиной морали». Персонаж, исполненный российским актёром, противопоставляется новым людям, будучи хорошим человеком, и символизирует в картине порядочность.