«Плохие новости для Украины»: В «Аноре» с Юрой Борисовым нашли политический подтекст
Публицист Холмогоров считает фильм «Анора» плохой новостью для Украины
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым является плохой новостью для Украины, уверен публицист Егор Холмогоров, нашедший в картине политический подтекст. По его словам, идея киноленты заключается в том, что «если русские пришли за своим, то они всего своего добьются». Помешать им никто не сможет, заявил ведущий авторской программы на радио Sputnik.
«Герой Юры Борисова очень ярко выступает, шокирующе для американцев, потому что они просто не знают этого типажа нашего кино. Такой честный пацан, который за то, чтобы всё было по-честному», — продолжил эксперт.
Он подчеркнул, что Борисов воплотил в кино образ «носителя старой бабушкиной морали». Персонаж, исполненный российским актёром, противопоставляется новым людям, будучи хорошим человеком, и символизирует в картине порядочность.
«Фильм ещё потрясающ тем, что это плохие новости для Украины...» — заключил Холмогоров.
Напомним, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре». Ранее появилось трогательное видео с первой реакцией семьи актёра на его номинацию. Кстати, бабушка звезды призналась, что называла его «артистом фиговым». Также Life.ru выяснил размер баснословного гонорара Юры Борисова. В свою очередь, стилистка охарактеризовала образ звезды как «загадочный русский гопник».