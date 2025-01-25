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25 января, 08:20

Как американский актёр: Шахназаров высказался о номинации Юры Борисова на «Оскара»

Карен Шахназаров: Юра Борисов номинирован на «Оскар» как американский актёр

Карен Шахназаров и Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин, CINDY ORD

Карен Шахназаров и Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин, CINDY ORD

Актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар» как американский актёр, однако в этом нет политической подоплёки, отметил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что отдельно российских артистов не выдвигают на престижную кинопремию.

В то же время режиссёр высоко оценил актёрский талант звезды и пожелал ему удачи. Шахназаров в беседе с 360.ru подчеркнул, что Борисов хорошо себя проявил и в отечественной картине «Дорога на Берлин».

«Он снимался у меня. Я был продюсером в картине «Дорога на Берлин». По-моему, это одна из первых его работ. Хорошо сыграл, он хороший артист», — заявил Шахназаров.

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Напомним, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре». При этом сам актёр до сих пор не осознаёт, что его внесли в список номинантов на «Оскар». Однако уже появилось трогательное видео с первой реакцией семьи Борисова на его номинацию на «Оскар». Кстати, бабушка звезды призналась, что называла его «артистом фиговым».

Борис Эльфанд
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