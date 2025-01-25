Как американский актёр: Шахназаров высказался о номинации Юры Борисова на «Оскара»

Актёр Юра Борисов номинирован на «Оскар» как американский актёр, однако в этом нет политической подоплёки, отметил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что отдельно российских артистов не выдвигают на престижную кинопремию.

В то же время режиссёр высоко оценил актёрский талант звезды и пожелал ему удачи. Шахназаров в беседе с 360.ru подчеркнул, что Борисов хорошо себя проявил и в отечественной картине «Дорога на Берлин».