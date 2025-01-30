Метеозависимым пора молиться: 31 января на Землю обрушится сильная магнитная буря В Сети распространяется информация о сильнейшем геошторме, который накроет нас уже завтра. Магнитные бури могут вызвать слабость, головную боль и скачки давления. Life.ru рассказывает, как пережить геомагнитный шторм без стресса и сохранить хорошее самочувствие. 30 января, 13:30 Когда будут магнитные бури в феврале 2025: как защитить здоровье. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Из каждого утюга разносят тревожную информацию: на Землю надвигается мощная магнитная буря. Учёные предсказывают, что первые удары геомагнитной активности придутся на 1 февраля, а пик накроет 2-го числа. Это будет серьёзное испытание для всех, кто чувствителен к таким явлениям, как геомагнитный шторм. Головные боли, бессонница, скачки давления и общая слабость могут стать постоянными спутниками на ближайшие дни. И это ещё не конец — геомагнитные встряски продлятся до 5 февраля. Как пережить магнитную бурю и не свалиться от усталости? Разбираемся, что делать, чтобы минимизировать последствия, и почему прогнозы по таким явлениям — это ещё тот аттракцион непредсказуемости.

Сильнейшая магнитная буря 31 января. Сколько продлится шторм

Магнитные бури сегодня: в Москве ожидается геошторм с 31 января по 5 февраля. Фото © Telegram / Техномотель

По данным, представленным в таблице, видно, что февраль стартует с повышенной геомагнитной активности. Уже в первый день месяца уровень возмущений достигнет красного уровня в пять баллов. Это выше нормы и может сказаться на самочувствии даже тех, кто обычно не жалуется на метеочувствительность.

Спокойных дней в начале февраля 2025 года можно не ждать. Судя по прогнозу, нас ждёт затяжной геошторм с 1-го по 5 февраля — без передышки. Причём магнитная буря будет держаться на уровне 4–5 баллов, что говорит о её сильном влиянии на планету и людей. В такие моменты организм продолжает адаптироваться — и последствия могут ощущаться даже после завершения самой бури. И хотя точные прогнозы магнитных бурь — вещь сложная и подвижная, учёные уверены: февраль принесёт немало напряжённых моментов.

Как магнитные бури влияют на организм

Как сильная магнитная буря 31 января и 1 февраля 2025 года отразится на здоровье людей: кто в группе риска испытать недомогание от геошторма. Инфографика © Life.ru

Но магнитные бури — это не только головная боль в прямом и переносном смысле. Они могут повлиять на работу техники и навигационных систем. Так что, если у вас вдруг резко тормозит смартфон или GPS уводит вас в лес вместо нужного адреса, это не всегда заговор технологий, иногда это проделки Солнца.

Для метеозависимых людей периоды затяжных и сильных магнитных бурь — настоящий ад. Самые частые симптомы недомогания, связанные с геомагнитным штормом: Головные боли — вплоть до мигреней.

Слабость, ощущение разбитости, будто не спал неделю.

Скачки артериального давления.

Проблемы с концентрацией и памятью.

Тревожность и раздражительность.

Нарушения сна: от бессонницы до непреодолимой сонливости.

Как пережить магнитную бурю без потерь

Магнитные бури 31 января и 1–5 февраля 2025: советы врачей, как пережить геошторм. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Сильная магнитная буря 31 января — не повод для паники, а сигнал к тому, чтобы позаботиться о себе. В такие дни, как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, особенно важно прислушиваться к организму и беречь свою энергию. Постарайтесь обеспечить себе полноценный отдых, высыпайтесь, ведь именно во время сна организм лучше всего восстанавливается. Питание должно быть лёгким, сбалансированным, исключайте тяжёлые, жирные блюда, отдавайте предпочтение овощам, фруктам и кашам. Не забывайте про питьевой режим — вода помогает выводить токсины и улучшает самочувствие.

Во время магнитных бурь организм может реагировать повышенной усталостью, скачками давления и раздражительностью. Соблюдение режима сна, контроль стресса и правильное питание помогут минимизировать дискомфорт. Главное — прислушиваться к своему самочувствию и не перегружать себя в этот период. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Также помогут следующие советы, как избежать негативных последствий от затяжной магнитной бури с 1-го по 5 февраля: Меньше стресса — в дни геомагнитных возмущений стресс переносится тяжелее. Используйте дыхательные упражнения, медитацию или просто избегайте лишнего напряжения. Контроль давления — если у вас есть проблемы с давлением, измеряйте его регулярно — и при ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу. Вода — всему голова — организм теряет больше жидкости, поэтому держите под рукой воду и травяные чаи, избегайте кофе и крепкого чая. Лекарства по расписанию — если принимаете лекарства, следите за графиком и не пропускайте приём. При ухудшении самочувствия консультируйтесь с врачом. Правильное питание — исключите фастфуд и сладости, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, белку и полезным жирам. Движение, но без фанатизма — лёгкие упражнения, прогулки и растяжка помогут, но избегайте интенсивных тренировок.

Почему прогнозы магнитных бурь не всегда точные

Учёные делают прогнозы по данным о солнечной активности, но стопроцентной точности ожидать не стоит. Солнце — штука непредсказуемая, и, даже если сегодня всё выглядит спокойно, завтра может случиться внезапный выброс, который перевернёт прогнозы вверх дном. Поэтому лучше не надеяться, что пронесёт, а готовиться к буре заранее. Если ничего не произойдёт — отлично, но, если активность Солнца всё-таки устроит нам встряску, организм будет благодарен за заботу.

Подведём итоги: февраль 2025 года начнётся с мощного удара по метеозависимым. Головные боли, слабость, скачки давления — не самый приятный набор для начала месяца, который принесёт магнитная буря 31 января. Но если заранее позаботиться о себе, то неприятные последствия можно свести к минимуму. Спокойный режим, вода, здоровый сон и минимум стресса — главные спасатели в такие дни.

Как магнитные бури влияют на организм человека. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

А если ничего не помогает? Что ж, можно только набраться терпения и ждать, когда солнечная активность утихнет. В конце концов у природы своё расписание — и пока оно нам неподвластно. Если есть запас травяного чая и плед — уже что-то. Ранее Life.ru рассказывал о дырах на Солнце и как они повлияют на усиление магнитных бурь, которые будут в 2025 году.

Авторы Сергей Трофимов