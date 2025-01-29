Февраль начнётся с магнитных бурь из-за гигантской дыры на Солнце
Учёные NOAA: Крупные коронарные дыры на Солнце могут вызвать магнитные бури
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Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) внимательно наблюдают за двумя крупными корональными дырами на Солнце, которые могут повлиять на космическую погоду Земли в начале февраля. Прогнозируются слабые геомагнитные бури уровня G1, предупреждают учёные.
Корональные дыры — это области на солнечной поверхности с пониженной плотностью плазмы, что делает их легко заметными на спутниковых снимках в виде темных пятен. В настоящее время ученые отслеживают две такие дыры: одну большую в Северном полушарии и более узкую в Южном полушарии.
Шон Даль, координатор службы в Центре прогнозирования космической погоды NOAA, отметил, что возможные последствия могут проявиться в начале февраля. Однако по имеющимся моделям, наиболее значительное воздействие ожидается от северной корональной дыры.
Ранее учёные предупредили, что в настоящий момент человечество переживает 25-й солнечный цикл, который начался в декабре 2019 года. Его пик придётся на 2025 год, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен.
Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье человека в полной мере не доказано, некоторые метеочувствительные люди могут ощущать головные боли и слабость. В этот период времени врачи советуют увеличить физические нагрузки, регулярно высыпаться, правильно питаться и отказаться от алкоголя.