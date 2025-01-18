Метеозависимым россиянам объяснили, как спастись от магнитных бурь
Невролог Каракулова: Зависимость от магнитных бурь свойственна 20-30% населения
Метеозависимость характеризуется избыточной реакцией организма на изменения в окружающей среде, которые могут произойти в том числе из-за магнитных бурь. От данного недуга страдают 20-30% населения, однако справиться с ним можно, уверена профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера, невролог Юлия Каракулова.
По её словам, в группе риска находятся люди, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Кроме того, под воздействие магнитных бурь может попасть человек, который недавно перенёс операцию или даже ОРВИ. А ещё метеозависимость характерна для подростков в период гормональной нестабильности и для пожилых людей с хроническими недугами.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — подчеркнула собеседница URA.ru.
По её словам, для снижения влияния магнитных бурь метеозависимым людям следует изменить свой образ жизни. В частности, невролог рекомендовала увеличить физические нагрузки, регулярно высыпаться, правильно питаться и отказаться от алкоголя.
Ранее Life.ru выяснил, как корональная дыра на Солнце испортит всем метеозависимым 2025 год. К слову, лишь за вчерашние сутки на Солнце произошли три мощные вспышки.