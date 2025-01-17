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17 января, 14:04

Третья за сутки мощная вспышка произошла на Солнце

Российские учёные зафиксировали третью за сутки вспышку класса М на Солнце

Российские учёные зафиксировали очередную мощную вспышку класса М на Солнце, она стала третьей по счёту за последние сутки. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Специалисты напомнили, что всего существует пять классов вспышек: A, B, C, M и X. Из них А является самой слабой.

«17 января в 12:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 13 минут», — сказано в тексте.

Также добавляется, что вспышка может стать причиной магнитных бурь, когда солнечная плазма достигнет нашей планеты. Кроме того, возможны перебои в работе приборов.

Две сильные вспышки зафиксировали на Солнце после затишья
Две сильные вспышки зафиксировали на Солнце после затишья

Ранее сообщалось, что на Солнце впервые за всю историю появилась действительно большая корональная дыра. Если вы — метеозависимый человек, то для вас это ужасные новости: магнитных бурь будет ещё больше. Как обезопасить себя от разбушевавшегося Солнца, рассказал в своём материале Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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