Третья за сутки мощная вспышка произошла на Солнце

Российские учёные зафиксировали очередную мощную вспышку класса М на Солнце, она стала третьей по счёту за последние сутки. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Специалисты напомнили, что всего существует пять классов вспышек: A, B, C, M и X. Из них А является самой слабой.

«17 января в 12:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 13 минут», — сказано в тексте.

Также добавляется, что вспышка может стать причиной магнитных бурь, когда солнечная плазма достигнет нашей планеты. Кроме того, возможны перебои в работе приборов.