Две сильные вспышки зафиксировали на Солнце после затишья

В пятницу, 17 января, на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации, предоставленной институтом, сегодня в 05:11 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.3 в области солнечных пятен 3964 (N06W24), длительность которой составила 16 минут. Затем, в 06:20, в рентгеновском диапазоне в области пятен 3961 (S11E44) произошла вспышка M1.2, продолжавшаяся 28 минут.

Согласно данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышки класса М не фиксировались на Солнце с 11 января 2025 года.