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17 января, 09:18

Две сильные вспышки зафиксировали на Солнце после затишья

В пятницу, 17 января, на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации, предоставленной институтом, сегодня в 05:11 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.3 в области солнечных пятен 3964 (N06W24), длительность которой составила 16 минут. Затем, в 06:20, в рентгеновском диапазоне в области пятен 3961 (S11E44) произошла вспышка M1.2, продолжавшаяся 28 минут.

Согласно данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышки класса М не фиксировались на Солнце с 11 января 2025 года.

На Солнце произошла первая в 2025 году сильнейшая вспышка класса Х
На Солнце произошла первая в 2025 году сильнейшая вспышка класса Х

Кстати, как ранее Life.ru рассказывал, согласно всем показателям, солнечная активность в этом году, вероятно, будет развиваться аналогично сценарию 2024 года. Ученые предполагают, что в 2025-м можно ожидать даже более сильных вспышек, чем те, что наблюдались в последнее время.

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freepik

Николь Вербер
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