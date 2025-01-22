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22 января, 13:10

На Солнце за год может образоваться 115 пятен: Чем это грозит Земле

Учёный Юрасов спрогнозировал увеличение числа магнитных бурь в 2025 году

В настоящий момент человечество переживает 25-й солнечный цикл, который начался в декабре 2019 года. Его пик придётся на 2025 год, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен, заявил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей», — пояснил учёный в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Юрасова, длина солнечных циклов в среднем составляет 10-12 лет. Увеличение числа пятен на Солнце влияет на солнечную активность, которая в свою очередь может привести к учащению магнитных бурь. Учёный отметил, что геомагнитные бури могут создавать проблемы для GPS-систем, которые временно теряют точность. Это критично для авиации и морского транспорта. Также может прерываться спутниковая связь и телевизионное вещание.

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«Исторический пример — геомагнитная буря 1989 года, которая вызвала массовые отключения электроэнергии в Канаде, оставив миллионы людей без света на несколько часов. В современных условиях, где все системы взаимосвязаны, такие события могут иметь еще более серьёзные последствия», — предупредил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что вечером 24 января Землю накроет очередная магнитная буря. По подсчётам метеорологов, ей будет присвоен уровень G2. Также в этот день жители планеты смогут наблюдать красочное полярное сияние. Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье человека в полной мере не доказано, некоторые метеочувствительные люди могут ощущать головные боли и слабость. В этот период времени врачи советуют увеличить физические нагрузки, регулярно высыпаться, правильно питаться и отказаться от алкоголя.

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Wikipedia / NASA

Алёна Зиновьева
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