На Солнце за год может образоваться 115 пятен: Чем это грозит Земле

В настоящий момент человечество переживает 25-й солнечный цикл, который начался в декабре 2019 года. Его пик придётся на 2025 год, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен, заявил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей», — пояснил учёный в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Юрасова, длина солнечных циклов в среднем составляет 10-12 лет. Увеличение числа пятен на Солнце влияет на солнечную активность, которая в свою очередь может привести к учащению магнитных бурь. Учёный отметил, что геомагнитные бури могут создавать проблемы для GPS-систем, которые временно теряют точность. Это критично для авиации и морского транспорта. Также может прерываться спутниковая связь и телевизионное вещание.

«Исторический пример — геомагнитная буря 1989 года, которая вызвала массовые отключения электроэнергии в Канаде, оставив миллионы людей без света на несколько часов. В современных условиях, где все системы взаимосвязаны, такие события могут иметь еще более серьёзные последствия», — предупредил эксперт.