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22 января, 12:27

На Землю обрушится магнитная буря класса G2 из-за вспышки на Солнце

ИКИ РАН: Землю накроет магнитная буря класса G2 вечером 24 января

Очередная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 24 января, во второй половине дня. Накануне учёные зафиксировали на Солнце вспышку и выброс небольшого протуберанца. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. Так как скорости низкие, то приход, согласно расчётам, получается довольно поздним — предварительно в пятницу, во второй половине суток по московскому времени», — сказано в сообщении.

По подсчётам метеорологов, магнитной буре будет присвоен уровень G2. Также отмечается, что жители планеты смогут стать свидетелями полярного сияния в период возмущения геомагнитного поля.

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Ранее специалисты рассказали, как метеозависимые россияне могут спастись от магнитных бурь и облегчить неприятные симптомы в этот период. Порядка 30% россиян подвержены метеозависимости, но от неприятных ощущений недуга всё же можно спастись.

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Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Ольга Сливченко
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