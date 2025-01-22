На Землю обрушится магнитная буря класса G2 из-за вспышки на Солнце

Очередная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 24 января, во второй половине дня. Накануне учёные зафиксировали на Солнце вспышку и выброс небольшого протуберанца. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. Так как скорости низкие, то приход, согласно расчётам, получается довольно поздним — предварительно в пятницу, во второй половине суток по московскому времени», — сказано в сообщении.

По подсчётам метеорологов, магнитной буре будет присвоен уровень G2. Также отмечается, что жители планеты смогут стать свидетелями полярного сияния в период возмущения геомагнитного поля.