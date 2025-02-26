Неужели лидер покинет проект? Всё про скандал Краснова и Череватого из «Битвы сильнейших 2»

Проект «Битва сильнейших» давно превратился в нечто большее, чем просто шоу про мистику. Здесь кипят страсти, плетутся интриги, а порой происходит нечто настолько взрывное, что даже самые скептически настроенные зрители не могут оторваться от экранов. Новый сезон — не исключение. Напряжение между участниками в «Битве сильнейших 2» чувствуется с первой серии, но именно конфликт между Артёмом Красновым и Владом Череватым стал главной драмой сезона. И теперь ходят слухи, что один из них может покинуть проект.

От взаимных подколов до открытого противостояния

Конфликт экстрасенсов на «Битве сильнейших 2» достиг пика. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Соперничество этих двоих началось не вчера. Ещё до старта нового сезона Череватый в своих интервью намекал, что Краснов, мягко говоря, не входит в список его любимых экстрасенсов. А уж когда они оказались на одной съёмочной площадке, стало ясно — это не просто лёгкая неприязнь, а настоящая вражда. Дошло до того, что во время одной из съёмок они сцепились прямо перед камерами.

Краснов вспомнил давние слова Череватого о том, что его методики — «дно эзотерики». Тот не стал оправдываться и повторил свою позицию, но получил в ответ не менее жёсткий выпад: мол, «с тремя классами образования» ему всё равно не понять более сложные ритуалы. Весьма тактичное начало, правда?

Артём Краснов против Влада Череватого — главное противостояние в «Битве сильнейших 2». Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Их методы действительно кардинально отличаются. Краснов любит теории о древних проклятиях и мистических сущностях, а Череватый предпочитает более прагматичный подход, если такое вообще применимо к экстрасенсам. В четвёртой серии «Битвы сильнейших 2», когда участники пытались разобраться с таинственными событиями в доме одной семьи, Краснов заявил, что тут не обошлось без сущностей из Чернобыля.

Череватый же не стал скрывать своего раздражения и назвал это «тотальной бредопаранормальщиной». Зрители явно разделились на два лагеря: одни считают, что Краснов слишком драматизирует, другие уверены, что Череватый просто не обладает нужными способностями и поэтому всё отрицает. Одно можно сказать точно — их столкновения приносят шоу «Битва сильнейших 2» дополнительные рейтинги.

Лидер «Битвы сильнейших 2» Влад Череватый: уйдёт или нет?

Уйдёт ли Влад Череватый из «Битвы сильнейших 2»? Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Но если вначале это были просто перепалки, то теперь ситуация накалилась до предела. В соцсетях уже вовсю обсуждают слухи о том, что Влад Череватый собирается покинуть проект. И всё из-за давления со стороны других участников.

Самое интересное — в Сети появились голосовые сообщения, якобы записанные самим Череватым. В них он говорит, что больше не может находиться в этой атмосфере и что Краснов настроил против него слишком много людей.

Но самое важное — Влад Череватый будто бы признаётся, что не справится с толпой конкурентов. Казалось бы, всё ясно. Но есть нюанс: эти записи он уже удалил. Официальная версия — продюсеры шоу «Битва сильнейших 2» попросили его этого не делать. Неофициальная — записи вообще не его, а обычная подделка, сделанная с помощью нейросетей. Кто-то просто решил подлить масла в огонь.