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26 февраля, 13:30

Неужели лидер покинет проект? Всё про скандал Краснова и Череватого из «Битвы сильнейших 2»

Страсти на «Битве сильнейших 2» зашкаливают! Life.ru делится подробностями громкого конфликта между Красновым и Череватым. Неужели один из них покинет шоу?

Проект «Битва сильнейших» давно превратился в нечто большее, чем просто шоу про мистику. Здесь кипят страсти, плетутся интриги, а порой происходит нечто настолько взрывное, что даже самые скептически настроенные зрители не могут оторваться от экранов. Новый сезон — не исключение. Напряжение между участниками в «Битве сильнейших 2» чувствуется с первой серии, но именно конфликт между Артёмом Красновым и Владом Череватым стал главной драмой сезона. И теперь ходят слухи, что один из них может покинуть проект.

От взаимных подколов до открытого противостояния

Конфликт экстрасенсов на «Битве сильнейших 2» достиг пика. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Конфликт экстрасенсов на «Битве сильнейших 2» достиг пика. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Соперничество этих двоих началось не вчера. Ещё до старта нового сезона Череватый в своих интервью намекал, что Краснов, мягко говоря, не входит в список его любимых экстрасенсов. А уж когда они оказались на одной съёмочной площадке, стало ясно — это не просто лёгкая неприязнь, а настоящая вражда. Дошло до того, что во время одной из съёмок они сцепились прямо перед камерами.

Краснов вспомнил давние слова Череватого о том, что его методики — «дно эзотерики». Тот не стал оправдываться и повторил свою позицию, но получил в ответ не менее жёсткий выпад: мол, «с тремя классами образования» ему всё равно не понять более сложные ритуалы. Весьма тактичное начало, правда?

Артём Краснов против Влада Череватого — главное противостояние в «Битве сильнейших 2». Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Артём Краснов против Влада Череватого — главное противостояние в «Битве сильнейших 2». Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Их методы действительно кардинально отличаются. Краснов любит теории о древних проклятиях и мистических сущностях, а Череватый предпочитает более прагматичный подход, если такое вообще применимо к экстрасенсам. В четвёртой серии «Битвы сильнейших 2», когда участники пытались разобраться с таинственными событиями в доме одной семьи, Краснов заявил, что тут не обошлось без сущностей из Чернобыля.

Череватый же не стал скрывать своего раздражения и назвал это «тотальной бредопаранормальщиной». Зрители явно разделились на два лагеря: одни считают, что Краснов слишком драматизирует, другие уверены, что Череватый просто не обладает нужными способностями и поэтому всё отрицает. Одно можно сказать точно — их столкновения приносят шоу «Битва сильнейших 2» дополнительные рейтинги.

Лидер «Битвы сильнейших 2» Влад Череватый: уйдёт или нет?

Уйдёт ли Влад Череватый из «Битвы сильнейших 2»? Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Уйдёт ли Влад Череватый из «Битвы сильнейших 2»? Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших, 2 сезон, 4 выпуск

Но если вначале это были просто перепалки, то теперь ситуация накалилась до предела. В соцсетях уже вовсю обсуждают слухи о том, что Влад Череватый собирается покинуть проект. И всё из-за давления со стороны других участников.
Самое интересное — в Сети появились голосовые сообщения, якобы записанные самим Череватым. В них он говорит, что больше не может находиться в этой атмосфере и что Краснов настроил против него слишком много людей.

Но самое важное — Влад Череватый будто бы признаётся, что не справится с толпой конкурентов. Казалось бы, всё ясно. Но есть нюанс: эти записи он уже удалил. Официальная версия — продюсеры шоу «Битва сильнейших 2» попросили его этого не делать. Неофициальная — записи вообще не его, а обычная подделка, сделанная с помощью нейросетей. Кто-то просто решил подлить масла в огонь.

С вероятностью в 99% можно сказать, что это голосовые фейки. Но это не отменяет главного: атмосфера в проекте настолько накалена, что такой исход вполне мог бы быть реальным. Будет ли Череватый уходить на самом деле — пока загадка, но одно ясно точно: в ближайших выпусках «Битвы сильнейших 2» нас ждёт кульминация конфликта. Если продюсеры решили разогреть интерес к сезону таким образом, то им стоит аплодировать стоя — ещё никогда в шоу не было таких страстей. Что будет дальше? Ждать осталось недолго.

Грешник или ангел во плоти? Что скрывает личность самого демоничного героя «Битвы сильнейших»
Грешник или ангел во плоти? Что скрывает личность самого демоничного героя «Битвы сильнейших»
Обложка ©

Скандал на «Битве сильнейших 2»: Life.ru раскрывает детали. Коллаж © Life.ru Фото © VK / Vladislav Cherevaty, Rutube.ru / Экстрасенсы. Битва сильнейших (Сезон 2)

Сергей Трофимов
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