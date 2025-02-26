Тимати или Батрудинов: Неужели под маской Быка в шоу «Маска-6» скрывается участник из «Холостяка»
На 23 Февраля Бык из шоу «Маска-6» подарил дамам в жюри красные розы. Казалось бы, это всего лишь красивый жест. Но на самом деле подарок может рассекретить артиста под маской. Life.ru делится своими предположениями.
Шоу «Маска» началось в 2020 году. С тех пор вышло пять сезонов, а шестой мы с вами наблюдаем в реальном времени. Наша передача — это адаптация южнокорейского формата, который впервые был представлен на шоу King of the Mask Singer. Знаменитые артисты скрываются под красочными масками и исполняют в каждой серии по номеру, а жюри вместе со зрителями пытается угадать, кто же это был.
Одна из самых элегантных масок шестого сезона — это Бык. В ходе выступления в шоу «Маска-6», в третьей серии от 23 февраля, он развлекался на кровати с симпатичными девицами, а потом подарил судьям розы, и это может быть отсылкой к другому шоу — «Холостяк». Символом этого проекта как раз являются красные бутоны этого цветка. Киркоров тогда отметил, что человек под маской Быка очень галантный и явно с благородным воспитанием. Неужели под маской скрывается кто-то из участников передачи о неженатых звёздах? Расскажем в материале, кто это может быть.
Тимати в шоу «Холостяк»
Тимати, или Тимур Юнусов, участвовал в шоу «Холостяк». Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Тимур Юнусов участвовал в восьмом сезоне «Холостяка». Рэпер стал знаменитым после классического шоу нулевых «Фабрика звёзд», а на проекте выбрал модель Катерину Сафарову, известную по своему роману с бразильским футболистом Неймаром. После шоу пара поехала отдыхать, но не в одиночестве: их сопровождала певица Мария Вебер, тоже выпускница «Фабрики звёзд». Видимо, разница в возрасте берёт своё: впоследствии пара рассталась, тихо и без скандала.
Егор Крид в шоу «Холостяк»
В каком сезоне шоу «Холостяк» был Егор Крид? Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Рэпер и блогер Егор Крид давно слывет сердцеедом. Тридцатилетний артист, кумир миллениалов, выбрал в финале шестого сезона проекта блогера, модель и ровесницу Дарью Клюкину. Отношения не сложились: Крид пытался заставить Дарью удалить социальные сети под предлогом тайны личной жизни, но та отказалась. Егор до сих пор мечтает стать отцом и создать семью, но непонятно, получится ли у него это в ближайшее время.
Тимур Батрутдинов в шоу «Холостяк»
Тимур Батрутдинов, комик и бывший участник КВН, а также подобных ему передач. Фото © ТАСС / Максим Шеметов
Тимур Батрутдинов, актёр и комик, принял участие в третьем сезоне шоу «Холостяк». Там он выбрал блогера и психолога Дарью Канануху. У них завязались отношения, но недолгие. Дело в том, что у обоих был напряжённый график, а на свидания Дарье приходилось приходить в пять утра: только в такое время удавалось побыть вдвоём, потому что далее просыпались поклонники. Пара рассталась из-за сталкинга.
Димаш Адилет в шоу «Холостяк»
Димаш Адилет — потомственный миллионер из города Алма-Аты. В каком сезоне «Холостяка» он был? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimashadilet
Димаш Адилет, миллионер из казахстанского города Алма-Аты, получил блестящее образование благодаря обеспеченности родителей. Денег у Димаша хватило даже на пластическую операцию по исправлению перегородки носа (сам миллионер утверждает, что перенёс хирургическое вмешательство, чтобы было легче дышать). Выпускник Гарварда ожидаемо набрал большие баллы в тесте на IQ. В девятом сезоне проекта «Холостяк» миллионер получил травму, а потом выбрал в качестве девушки модель Софью Солманидину. Отношения продлились недолго, потому что влюблённые жили в разных странах: Димаш перемещался между Казахстаном и Швейцарией, а Софья патриотично осталась в Москве.
Алексей Воробьёв в шоу «Холостяк»
Певец Алексей Воробьёв не заинтересовал ни одну девушку на проекте, но одна от него всё же забеременела. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певцу Алексею Воробьёву крупно не повезло: он оказался не таким, как все. Единственный участник шоу «Холостяк» за все сезоны, которому не удалось найти себе девушку. От него отказались обе финалистки проекта: модель Наталья Горожанова прямо сказала, что не испытывает к Воробьёву чувств, а киноактриса Яна Аносова так и не смогла понять, какой у Алексея характер. Воробьёв ждал отношений, но в итоге оказался в «глухой френдзоне» у обеих. Девушки пожелали ему счастья в личной жизни. Спустя некоторое время случилось непредвиденное: участница пятого сезона «Холостяка», продюсер Татьяна Челышева, родила мальчика, а отцом назвала Воробьёва. С тех пор они, кажется, вместе.
Антон Криворотов в шоу «Холостяк»
Антон Криворотов в шоу «Холостяк»: парень был стоматологом, но потом понял, что шутить шутки веселее, чем лечить зубы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.krivorotov
Музыкант, врач и модельер Антон Криворотов не испытывал проблем с выбором профессии: стоматологами были все его предки до четвёртого колена. Но «Криворотов» — не совсем подходящая стоматологу фамилия, да и копаться в зубах пациентов творческому человеку скоро надоело, так что Антон подписал контракт с Сomedy Club. В седьмом сезоне «Холостяка» мужчина выбрал кубинскую модель Барбару Пино. Отношения продлились девять месяцев, а затем развалились, потому что кубинка не стерпела измены. Криворотов к тому же обещал изменить ей ещё раз. По словам Антона, девушка была скрытной и много сидела в телефоне, но чего можно было ожидать при такой разнице в жизненном опыте: звёздный холостяк рос в семье врачей в Саратове, а модель росла в бедности на Кубе и часто голодала. Им не суждено было понять и заинтересовать друг друга.
Максим Чернявский в шоу «Холостяк»
Максим Чернявский из шоу «Холостяк» был женат на Анне Седоковой. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский пришёл на проект «Холостяк» в отчаянии. Он был уверен, что сразу вычислит девушек, которых интересуют только деньги, но дико стеснялся шоу-бизнеса. Во втором сезоне Максим выбрал юриста Марию Дриголу. Это получились очередные отношения на расстоянии: Мария долгое время жила между Лос-Анджелесом и Санкт-Петербургом. Максим хотел сделать девушке предложение, но вскоре отношения не выдержали многокилометровых расстояний. К тому же Дригола не любила публичность, так как происходила из семьи военных. Пара рассталась.
Илья Глинников в шоу «Холостяк»
Илья Глинников рассказывал всем девушкам проекта «Холостяк», как ему не везёт в личной жизни. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В пятом сезоне «Холостяка» актёр и ведущий был с девушками очень откровенен, рассказывал о своей личной жизни всё, что только мог. Шесть претенденток на руку и сердце Глинникова после этих восхитительных историй покинули шоу, потому что стали испытывать к Илье дружеские чувства и не хотели мучить актёра «френдзоной». В итоге мужчина выбрал Екатерину Никулину, пара стала готовиться к свадьбе в Грузии, но не сложилось: молодые люди не сошлись характерами.
Александр Гранков в шоу «Холостяк»
Александр Гранков в шоу «Холостяк» — ещё один потомственный миллионер, но уже из Наро-Фоминска. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanek
Миллионер из Наро-Фоминска Александр Гранков тоже унаследовал своё богатство от отца. Сын бизнесмена Игоря Гранкова во время пандемии вернулся на родину из-за границы и сделал очередной бизнес уже тут. Это было что-то вроде «догситтинга», но для очень богатых, и вместо собак были лошади. Грубо говоря, Гранков предложил таким же миллионерам заботу об их лошадях. В девятом сезоне «Холостяка» он конкурировал с Димашем Адилетом. Избранницей Гранкова стала модель и ведущая Яна Сапета, она покорила миллионера знакомством с дочерью. Отношения не продлились долго: пути влюблённых разошлись.
Как думаете, кто окажется Быком из «Маски»? На наш взгляд, с наибольшей вероятностью это может быть Тимати, Крид или Батрутдинов. Но, может быть, Гранков или Адилет? «Старичок» Евгений Левченко? Следите за развитием событий вместе с нами. А об итогах третьей серии можно почитать в материале Life.ru.
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