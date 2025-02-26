Тимати или Батрудинов: Неужели под маской Быка в шоу «Маска-6» скрывается участник из «Холостяка»

Шоу «Маска» началось в 2020 году. С тех пор вышло пять сезонов, а шестой мы с вами наблюдаем в реальном времени. Наша передача — это адаптация южнокорейского формата, который впервые был представлен на шоу King of the Mask Singer. Знаменитые артисты скрываются под красочными масками и исполняют в каждой серии по номеру, а жюри вместе со зрителями пытается угадать, кто же это был.

Одна из самых элегантных масок шестого сезона — это Бык. В ходе выступления в шоу «Маска-6», в третьей серии от 23 февраля, он развлекался на кровати с симпатичными девицами, а потом подарил судьям розы, и это может быть отсылкой к другому шоу — «Холостяк». Символом этого проекта как раз являются красные бутоны этого цветка. Киркоров тогда отметил, что человек под маской Быка очень галантный и явно с благородным воспитанием. Неужели под маской скрывается кто-то из участников передачи о неженатых звёздах? Расскажем в материале, кто это может быть.

Тимати в шоу «Холостяк»

Тимати, или Тимур Юнусов, участвовал в шоу «Холостяк». Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тимур Юнусов участвовал в восьмом сезоне «Холостяка». Рэпер стал знаменитым после классического шоу нулевых «Фабрика звёзд», а на проекте выбрал модель Катерину Сафарову, известную по своему роману с бразильским футболистом Неймаром. После шоу пара поехала отдыхать, но не в одиночестве: их сопровождала певица Мария Вебер, тоже выпускница «Фабрики звёзд». Видимо, разница в возрасте берёт своё: впоследствии пара рассталась, тихо и без скандала.

Егор Крид в шоу «Холостяк»

В каком сезоне шоу «Холостяк» был Егор Крид? Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Рэпер и блогер Егор Крид давно слывет сердцеедом. Тридцатилетний артист, кумир миллениалов, выбрал в финале шестого сезона проекта блогера, модель и ровесницу Дарью Клюкину. Отношения не сложились: Крид пытался заставить Дарью удалить социальные сети под предлогом тайны личной жизни, но та отказалась. Егор до сих пор мечтает стать отцом и создать семью, но непонятно, получится ли у него это в ближайшее время.

Тимур Батрутдинов в шоу «Холостяк»

Тимур Батрутдинов, комик и бывший участник КВН, а также подобных ему передач. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Тимур Батрутдинов, актёр и комик, принял участие в третьем сезоне шоу «Холостяк». Там он выбрал блогера и психолога Дарью Канануху. У них завязались отношения, но недолгие. Дело в том, что у обоих был напряжённый график, а на свидания Дарье приходилось приходить в пять утра: только в такое время удавалось побыть вдвоём, потому что далее просыпались поклонники. Пара рассталась из-за сталкинга.

Димаш Адилет в шоу «Холостяк»

Димаш Адилет — потомственный миллионер из города Алма-Аты. В каком сезоне «Холостяка» он был? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimashadilet

Димаш Адилет, миллионер из казахстанского города Алма-Аты, получил блестящее образование благодаря обеспеченности родителей. Денег у Димаша хватило даже на пластическую операцию по исправлению перегородки носа (сам миллионер утверждает, что перенёс хирургическое вмешательство, чтобы было легче дышать). Выпускник Гарварда ожидаемо набрал большие баллы в тесте на IQ. В девятом сезоне проекта «Холостяк» миллионер получил травму, а потом выбрал в качестве девушки модель Софью Солманидину. Отношения продлились недолго, потому что влюблённые жили в разных странах: Димаш перемещался между Казахстаном и Швейцарией, а Софья патриотично осталась в Москве.

Алексей Воробьёв в шоу «Холостяк»

Певец Алексей Воробьёв не заинтересовал ни одну девушку на проекте, но одна от него всё же забеременела. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певцу Алексею Воробьёву крупно не повезло: он оказался не таким, как все. Единственный участник шоу «Холостяк» за все сезоны, которому не удалось найти себе девушку. От него отказались обе финалистки проекта: модель Наталья Горожанова прямо сказала, что не испытывает к Воробьёву чувств, а киноактриса Яна Аносова так и не смогла понять, какой у Алексея характер. Воробьёв ждал отношений, но в итоге оказался в «глухой френдзоне» у обеих. Девушки пожелали ему счастья в личной жизни. Спустя некоторое время случилось непредвиденное: участница пятого сезона «Холостяка», продюсер Татьяна Челышева, родила мальчика, а отцом назвала Воробьёва. С тех пор они, кажется, вместе.

Антон Криворотов в шоу «Холостяк»

Антон Криворотов в шоу «Холостяк»: парень был стоматологом, но потом понял, что шутить шутки веселее, чем лечить зубы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.krivorotov

Музыкант, врач и модельер Антон Криворотов не испытывал проблем с выбором профессии: стоматологами были все его предки до четвёртого колена. Но «Криворотов» — не совсем подходящая стоматологу фамилия, да и копаться в зубах пациентов творческому человеку скоро надоело, так что Антон подписал контракт с Сomedy Club. В седьмом сезоне «Холостяка» мужчина выбрал кубинскую модель Барбару Пино. Отношения продлились девять месяцев, а затем развалились, потому что кубинка не стерпела измены. Криворотов к тому же обещал изменить ей ещё раз. По словам Антона, девушка была скрытной и много сидела в телефоне, но чего можно было ожидать при такой разнице в жизненном опыте: звёздный холостяк рос в семье врачей в Саратове, а модель росла в бедности на Кубе и часто голодала. Им не суждено было понять и заинтересовать друг друга.

Максим Чернявский в шоу «Холостяк»

Максим Чернявский из шоу «Холостяк» был женат на Анне Седоковой. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский пришёл на проект «Холостяк» в отчаянии. Он был уверен, что сразу вычислит девушек, которых интересуют только деньги, но дико стеснялся шоу-бизнеса. Во втором сезоне Максим выбрал юриста Марию Дриголу. Это получились очередные отношения на расстоянии: Мария долгое время жила между Лос-Анджелесом и Санкт-Петербургом. Максим хотел сделать девушке предложение, но вскоре отношения не выдержали многокилометровых расстояний. К тому же Дригола не любила публичность, так как происходила из семьи военных. Пара рассталась.

Илья Глинников в шоу «Холостяк»

Илья Глинников рассказывал всем девушкам проекта «Холостяк», как ему не везёт в личной жизни. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В пятом сезоне «Холостяка» актёр и ведущий был с девушками очень откровенен, рассказывал о своей личной жизни всё, что только мог. Шесть претенденток на руку и сердце Глинникова после этих восхитительных историй покинули шоу, потому что стали испытывать к Илье дружеские чувства и не хотели мучить актёра «френдзоной». В итоге мужчина выбрал Екатерину Никулину, пара стала готовиться к свадьбе в Грузии, но не сложилось: молодые люди не сошлись характерами.

Александр Гранков в шоу «Холостяк»

Александр Гранков в шоу «Холостяк» — ещё один потомственный миллионер, но уже из Наро-Фоминска. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanek

Миллионер из Наро-Фоминска Александр Гранков тоже унаследовал своё богатство от отца. Сын бизнесмена Игоря Гранкова во время пандемии вернулся на родину из-за границы и сделал очередной бизнес уже тут. Это было что-то вроде «догситтинга», но для очень богатых, и вместо собак были лошади. Грубо говоря, Гранков предложил таким же миллионерам заботу об их лошадях. В девятом сезоне «Холостяка» он конкурировал с Димашем Адилетом. Избранницей Гранкова стала модель и ведущая Яна Сапета, она покорила миллионера знакомством с дочерью. Отношения не продлились долго: пути влюблённых разошлись.