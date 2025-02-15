Арсений Бородин назвал Юрия Стоянова самым строгим судьёй шоу «Один в один»
Юрий Стоянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stoyanovshow
Финалист шестого сезона «Фабрики звёзд» и победитель проекта «Главная сцена» Арсений Бородин с недавних пор стал участником шоу «Один в один», где показывает неплохие результаты. В частности, жюри высоко оценили перевоплощение рокера в джазмена Майкла Бубле. Музыкант, в свою очередь, признался, что наиболее строгим судьёй для него является Юрий Стоянов.
«Я ни в коем случае не умаляю мнения всех членов жюри, я с большим уважением отношусь к каждому, и к Марине Мещеряковой, и к Алексею Маклакову. Но с точки зрения актёрского мастерства я, конечно же, больше прислушиваюсь к рекомендациям и наставлениям Юрия Стоянова», — отметил Бородин.
Он подчеркнул в беседе с РИА «ФедералПресс», что пришёл на проект ради развития актёрского опыта, в чём Стоянов является мастером. Рокер добавил, что мэтр способен всего за несколько минут вычислить все промахи и глубоко их проанализировать. Поэтому артист намерен унести с собой из проекта все советы члена жюри.
Ранее Юрий Стоянов рассказал, как проходили съёмки программы «Городок». Также актёр объяснил, почему не стоит смотреть первые серии проекта.