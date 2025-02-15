Арсений Бородин назвал Юрия Стоянова самым строгим судьёй шоу «Один в один»

Финалист шестого сезона «Фабрики звёзд» и победитель проекта «Главная сцена» Арсений Бородин с недавних пор стал участником шоу «Один в один», где показывает неплохие результаты. В частности, жюри высоко оценили перевоплощение рокера в джазмена Майкла Бубле. Музыкант, в свою очередь, признался, что наиболее строгим судьёй для него является Юрий Стоянов.

«Я ни в коем случае не умаляю мнения всех членов жюри, я с большим уважением отношусь к каждому, и к Марине Мещеряковой, и к Алексею Маклакову. Но с точки зрения актёрского мастерства я, конечно же, больше прислушиваюсь к рекомендациям и наставлениям Юрия Стоянова», — отметил Бородин.