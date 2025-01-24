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24 января, 11:41

«Снимался через муки»: Стоянов рассказал, как «Городок» продлил жизнь Олейникову

Стоянов: «Городок» продлил жизнь тяжелобольному Олейникову

Илья Олейников и Юрий Стоянов. Обложка © «Городок» (сериал 1993 – 2012), режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников, сценаристы Юрий Стоянов, Илья Олейников, Владимир Трухнин и др. / Kinopoisk

Илья Олейников и Юрий Стоянов. Обложка © «Городок» (сериал 1993 – 2012), режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников, сценаристы Юрий Стоянов, Илья Олейников, Владимир Трухнин и др. / Kinopoisk

Разбитый онкологией народный артист России Илья Олейников последние шесть месяцев жизни снимался в программе «Городок» через муки. У него пропал голос, а из-за химиотерапии началась постоянная икота, рассказал его друг и коллега Юрий Стоянов.

«Я считаю, что «Городок» продлил Илье жизнь. Шесть месяцев тяжелобольной человек снимался, несмотря ни на что. Я его озвучивал, подбирал парики и клеил усы после процедур химиотерапии. Через какие муки прошёл Илья, с какой болью боролся, чего ему стоило сниматься, знают только я, его семья и те, кто был на площадке», — цитирует Стоянова kp.ru.

По его словам, на продолжении съёмок настоял врач Олейникова. Медик подчеркнул, что даже с опухолью в лёгких актёр должен чувствовать свою востребованность. Он приходил на площадку, опираясь на руку водителя, не переставал икать. Специально для него сценаристы подбирали персонажей с икотой, добавил Стоянов.

«Илюша шёл на поправку, лечащий врач говорил, что опухоль удалось разрушить. К последней передаче начал потихоньку появляться голос! Но под воздействием химиотерапии, облучений иммунитет оказался на нуле», — резюмировал народный артист России.

Напомним, Илья Олейников умер 11 ноября 2012 года. Ему было всего 65 лет. В последнее время его состояние резко ухудшилось, и у актёра не выдержало сердце.

Стоянов вспомнил Олейникова тёплыми словами и написал пост в его день рождения
Стоянов вспомнил Олейникова тёплыми словами и написал пост в его день рождения

Ранее Юрий Стоянов раскрыл, как проходили съёмки программы «Городок». Также актёр объяснил, почему не стоит смотреть первые серии «Городка».

Борис Эльфанд
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