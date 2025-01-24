«Снимался через муки»: Стоянов рассказал, как «Городок» продлил жизнь Олейникову

Разбитый онкологией народный артист России Илья Олейников последние шесть месяцев жизни снимался в программе «Городок» через муки. У него пропал голос, а из-за химиотерапии началась постоянная икота, рассказал его друг и коллега Юрий Стоянов.

«Я считаю, что «Городок» продлил Илье жизнь. Шесть месяцев тяжелобольной человек снимался, несмотря ни на что. Я его озвучивал, подбирал парики и клеил усы после процедур химиотерапии. Через какие муки прошёл Илья, с какой болью боролся, чего ему стоило сниматься, знают только я, его семья и те, кто был на площадке», — цитирует Стоянова kp.ru.

По его словам, на продолжении съёмок настоял врач Олейникова. Медик подчеркнул, что даже с опухолью в лёгких актёр должен чувствовать свою востребованность. Он приходил на площадку, опираясь на руку водителя, не переставал икать. Специально для него сценаристы подбирали персонажей с икотой, добавил Стоянов.

«Илюша шёл на поправку, лечащий врач говорил, что опухоль удалось разрушить. К последней передаче начал потихоньку появляться голос! Но под воздействием химиотерапии, облучений иммунитет оказался на нуле», — резюмировал народный артист России.