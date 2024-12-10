«Редко смеялись»: Юрий Стоянов раскрыл, как проходили съёмки программы «Городок»

Актёр театра и кино Юрий Стоянов поделился интересными подробностями о съёмках популярной сатирической телепрограммы «Городок», в которой он работал вместе с Ильёй Олейниковым. В интервью журналу Hello! Стоянов отметил, что, вопреки ожиданиям, они с коллегой редко смеялись на съёмочной площадке.

«Съёмки проходили в довольно серьёзной атмосфере. Мы просто констатировали с угрюмыми лицами: „Смешно“. Следующая шутка: „Очень смешно“ или „Безумно смешно“», — поделился Стоянов. Это подчёркивало профессиональный подход актёров к работе: чувство юмора, по их мнению, должно было быть запечатлено в кадре, а не оставаться за кулисами.

Кроме того, Стоянов подчеркнул важность чувства меры в комедии, отмечая, что именно это качество позволяет создавать качественный продукт, который будет оценен зрителями. Он также рассказал о своём опыте исполнения женских ролей в «Городке». Актёр признался, что испытывал неловкость, изображая женские образы, но зрители тепло принимали его перевоплощения.

Стоянов сыграл более трёх тысяч женских ролей, что стало одной из особенностей программы. Это было связано с тем, что Олейников, его коллега и партнёр по проекту, не мог исполнять женские роли из-за усов. Несмотря на первоначальную неловкость, эти образы стали неотъемлемой частью «Городка» и принесли Стоянову признание и любовь зрителей.

Юрий Стоянов не только раскрыл некоторые из секретов создания «Городка», но и подчеркнул значимость профессионального подхода в комедийном жанре.