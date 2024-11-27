«Мамонты»: Юрий Стоянов о новой роли в сериале и борьбе с мошенниками

В декабре на экраны выйдет сериал «Мамонты», в котором Юрий Стоянов исполняет роль пенсионера, ставшего жертвой телефонных мошенников. Его персонаж, потерявший крупную сумму, решает восстановить справедливость и наказать обидчиков, сообщает НСН. Вместе с ним в проекте играют Марьяна Спивак и Лиза Ищенко, исполняющие роли дочери и внучки героя соответственно. Премьера проекта запланирована на 9 декабря.

Стоянов поделился, что сценарий сериала произвёл на него глубокое впечатление. «Это история, которая очень ко времени», — отметил актер, добавив, что сюжет затрагивает важную тему защиты пожилых людей от мошеннических уловок. Он подчеркнул, что такие люди, как его герой, часто становятся лёгкой добычей для злоумышленников, и это недопустимо.

Сериал получил название «Мамонты» — так мошенники называют пожилых людей, которых легко обмануть. Стоянов признался, что сам не раз сталкивался с попытками обмана, но всегда умел дать отпор злоумышленникам. Он рекомендовал пенсионерам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы избежать возможных неприятностей.

Актёр также отметил, что, несмотря на свою продвинутость в использовании гаджетов, он понимает, как легко можно стать жертвой преступников. «Мы дошли до той черты, когда нужны радикальные меры в борьбе с мошенниками», — подытожил Стоянов, подчеркнув, что защита пожилых людей должна стать приоритетом.

Сериал обещает быть не только комедийным, но и драматическим, в нем поднимутся важные вопросы социальной защищённости и справедливости.