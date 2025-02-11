Победители шоу «Маска» за все сезоны: Какие маски носили и чем они занимаются в 2025 году Кто скрывался под масками победителей шоу «Маска»? Как сложилась их карьера после проекта? Life.ru рассказывает, чем сейчас занимаются триумфаторы. 11 февраля, 14:00 Шоу «Маска»: какие маски победили во всех сезонах и кто за ними скрывался. Обложка © VK / Маска, Маска

Шоу «Маска» на НТВ — один из самых загадочных и популярных музыкальных проектов на российском телевидении. Каждый год зрители с замиранием сердца гадают, кто же скрывается за эффектными костюмами, а финал приносит массу эмоций и сюрпризов. Победа в шоу «Маска» — это не просто титул, а настоящий толчок в карьере артиста. Многие участники после проекта вышли на новый уровень популярности, а некоторые полностью изменили свою жизнь. Вспомним победителей всех пяти сезонов шоу «Маска», какие маски они носили, и разберёмся, как сложилась их судьба после проекта. Кто использовал этот шанс по максимуму, а кто ушёл в тень? Читайте до конца — вас ждут неожиданные подробности!

Победитель шоу «Маска» 1 сезон — Лев

Победитель шоу «Маска» 2020: Анатолий Цой — где он сейчас. Фото © VK / Маска, Маска

Анатолий Цой — артист, который уже был знаком публике до участия в проекте. Бывший участник бойз-бэнда MBAND и победитель телешоу «Хочу к Меладзе», он уже имел серьёзный опыт работы на сцене. Однако, несмотря на популярность группы, после распада MBAND карьера Анатолия не взлетела так, как хотелось бы. Участие в шоу «Маска» стало для него судьбоносным моментом. Яркий вокал, эффектные выступления и интрига до последнего сделали его фаворитом сезона. Победа дала мощный толчок сольной карьере: артист записал несколько хитов, активно гастролировал и даже попробовал себя в качестве ведущего музыкальных шоу.

Чем занимается в 2025 году? Сегодня Анатолий Цой — востребованный певец и продюсер. Он продолжает развивать сольный проект, участвует в крупных музыкальных фестивалях и часто появляется на телевидении. Кроме того, он несколько раз возвращался в шоу «Маска» в качестве гостя, а в 2023 году стал наставником в детской версии шоу.

Победитель шоу «Маска» 2 сезон — Крокодил

Победитель шоу «Маска» 2021: Jony — чем занимается после проекта. Фото © VK / Маска, Маска

Когда под маской Крокодила открылся Jony (Джахид Гусейнли), зрители были в восторге! Уже к моменту участия в шоу «Маска» он был настоящей звездой благодаря хитам «Комета» и «Аллея», но проект открыл его голос с новой стороны. После победы в шоу «Маска» Jony закрепил свою популярность: его песни возглавляли чарты, а концерты собирали аншлаги. Фанаты были удивлены, увидев его в столь необычном амплуа — в костюме Крокодила!

Чем занимается в 2025 году? Jony продолжает оставаться одним из самых востребованных артистов. Он выпускает новые треки, сотрудничает с топовыми продюсерами и регулярно даёт концерты. В 2025 году финалист второго сезона появился в специальном выпуске «Новогодняя «Маска», где исполнил кавер на Uptown Funk и взорвал соцсети своим выступлением.

Победитель шоу «Маска» 3 сезон (2022) — Дракон

Победитель шоу «Маска» 2022: Ильдар Абдразаков — судьба после победы. Фото © VK / ВайТ Медиа

Оперный бас Ильдара Абдразакова — настоящий сюрприз третьего сезона шоу «Маска»! В мире классической музыки его имя давно известно, но для массовой аудитории артист стал открытием. Мощный голос и невероятная харизма Ильдара сделали его фаворитом, а образ Дракона — один из самых запоминающихся за всю историю шоу.



Чем занимается победитель шоу «Маска-3» в 2025 году? Абдразаков продолжает блистать на лучших оперных сценах мира, участвует в международных фестивалях и активно ведёт преподавательскую деятельность. В шоу «Маска» он вернулся в 2024 году как приглашённый эксперт, оценивая новые таланты.

Победители шоу «Маска» 4 сезон — Скорпион и Мамонтёнок

Победители шоу «Маска» 2023: Лазарев и Билан — что с ними в 2025 году. Фото © VK / Маска, Маска

В 2023 году впервые в истории шоу «Маска» были объявлены два победителя! Ими стали суперзвёзды российской эстрады Сергей Лазарев и Дима Билан. Для зрителей шоу «Маска-4» это было настоящим потрясением. Оба исполнителя уже давно на сцене, но их участие в проекте доказало, что даже состоявшиеся артисты могут удивлять.

Чем занимаются победители шоу «Маска-4» в 2025 году? Сергей Лазарев и Дима Билан продолжают выпускать музыку, выступать с сольными концертами и оставаться ключевыми фигурами российской поп-сцены. В 2025 году Дима Билан получил отдельный выпуск шоу «Маска», посвящённый его творчеству.

Победитель шоу «Маска» 5 сезон — Енот

Победитель шоу «Маска» 2024: Севиль Велиева — как изменилась её карьера. Фото © VK / Маска

Пятый сезон шоу «Маска» принёс неожиданного победителя — Севиль Велиеву, выступающую под псевдонимом Seville. До участия в шоу она была известна лишь в узких кругах, но после триумфа имя артистки узнала вся страна. Голос, харизма и невероятная энергетика сделали её любимицей публики.

Чем занимается победительница шоу «Маска-5» в 2025 году? Seville активно записывает новые песни, сотрудничает с продюсерами и участвует в крупных фестивалях. В 2025 году её карьера стремительно растёт, а победа в шоу «Маска» стала для неё билетом в мир большой музыки.

Шоу «Маска» — это всегда интрига, неожиданные открытия и звёздные перевоплощения. А какой сезон вам запомнился больше всего? Чей образ был самым ярким? Делитесь мнением в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые захватывающие истории из мира шоу-бизнеса! Ранее Life.ru показывал маски нового сезона и рассказывал, чего ожидать от шоу «Маска-6».

Авторы Сергей Трофимов