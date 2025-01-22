Шоу «Маска»: когда выйдет 6 сезон, кто будет в нём участвовать и какие маски были до этого Шестой сезон шоу «Маска» выйдет на НТВ в феврале 2025 года. Кто станет участниками проекта, кто войдёт в жюри и кто будет ведущим, читайте в материале Life.ru. 22 января, 15:00 Когда ждать долгожданное продолжение шоу «Маска» и кто будет в жюри? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Маска, © VK / Маска, © VK / Маска

Шоу «Маска» — одно из самых популярных музыкальных телешоу России, которое ежегодно привлекает миллионы зрителей к экранам телевизоров. В 2025 году проект возвращается с шестым сезоном, обещая новые захватывающие выступления и неожиданные раскрытия личностей участников.

Когда начнётся 6 сезон шоу «Маска»

Премьера шестого сезона шоу «Маска» запланирована на 9 февраля 2025 года. Традиционно выпуски будут выходить по воскресеньям в 20:20 на телеканале НТВ.

Правила шоу «Маска»

Как участники шоу «Маска» прячутся за масками и как их угадывает жюри. Фото © VK / Маска

Формат шоу остаётся неизменным: знаменитости выступают в роскошных костюмах, полностью скрывающих их личность. Перед каждым выступлением демонстрируется видеоподсказка с искажённым голосом участника, содержащая намёки на его личность. Задача жюри и зрителей — угадать, кто скрывается под маской. В каждом выпуске шоу «Маска» участники делятся на три группы и исполняют музыкальные номера. После выступлений зрители голосуют, определяя номинантов на выбывание. В финальной номинации один участник спасается зрителями в студии, другой — жюри, а третий снимает маску и покидает шоу, исполнив песню на бис.

Участники 6 сезона шоу «Маска»

Список участников шестого сезона держится в строгом секрете, чтобы сохранить интригу проекта. Известно, что в новом сезоне будет представлено 14 новых персонажей с уникальными костюмами. Создатели шоу «Маска» стремятся удивить зрителей оригинальными образами и неожиданным выбором песен.

Члены жюри 6 сезона шоу «Маска»

Кто из знаменитостей станет новым членом жюри в шоу «Маска» 2025 года. Фото © VK / Маска

Состав жюри шестого сезона останется неизменным: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Пятый член жюри будет приглашён из числа выпускников предыдущих сезонов, что добавит свежести и разнообразия в обсуждения и предположения.

Кто ведущий в шоу «Маска»

Бессменным ведущим шоу «Маска» остаётся Вячеслав Макаров, который своим обаянием и профессионализмом создаёт неповторимую атмосферу проекта.

Анонс 6 сезона шоу «Маска» 2025 года

Кадры из видео © YouTube / Шоу Маска

В преддверии нового сезона телеканал НТВ выпустил официальный анонс в виде настоящего клипа. В главной роли... Как всегда — Филипп Киркоров. В ролике представлены новые герои, намекающие на разнообразие образов и музыкальных стилей, которые ожидают зрителей в шестом сезоне.

Кто снял маску в шоу «Маска-2024»

В пятом сезоне шоу «Маска», который завершился в мае 2024 года, зрители были поражены разнообразием образов и участников. Победителем стал персонаж Енот, под маской которого скрывалась певица Севиль Велиева. Второе место заняла Ани Лорак в образе Кота, а третье — Люся Чеботина, выступавшая в костюме Бабочки.

Не менее яркими в пятом сезоне шоу «Маска» стали участники: Змей Горыныч (Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий Сорокин), Матрёшка (Анастасия Стоцкая), Водяной (Стас Ярушин) и Арлекин (Мария Бойко). Также зрители запомнили эффектные выступления Акулы (Артём Качарян), Кактуса (Екатерина Иванчикова) и Гориллы (Акмаль Ходжаниязов). Особое внимание привлёк Щенок, за образом которого скрывался Денис Клявер, а персонаж Перец оказался Давидом Манукяном. Каждый выпуск пятого сезона удивлял неожиданными поворотами и новыми раскрытыми именами, что сделало его одним из самых запоминающихся. То ли ещё будет в шестом сезоне!

Календарь будущих сезонов шоу «Маска»

Когда премьера шоу «Маска» в 2025 году. Фото © VK / Маска

Телеканал НТВ планирует продолжать радовать зрителей новыми сезонами шоу «Маска». Ожидается, что седьмой сезон выйдет в эфир в феврале 2026 года, продолжая традицию ежегодного выпуска проекта в начале года. Точные даты и детали будут объявлены ближе к премьере.

Шоу «Маска» продолжает оставаться одним из самых ожидаемых телевизионных событий года, объединяя зрителей всех возрастов в увлекательной игре по разгадке тайн под масками. Делитесь в комментариях, кто был вашей любимой маской в предыдущих сезонах! А Life.ru пока расскажет про истинный смысл цыганской песни из фильма СССР «Жестокий романс».

Авторы Сергей Трофимов