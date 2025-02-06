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Какие маски будут в 6 сезоне шоу «Маска» и кто пятый член жюри: Итоги презентации «Маски»

Невероятные костюмы, интрига и звёзды под масками! Life.ru раскрывает тайны нового сезона «Маски» и делится первыми подробностями с презентации, а также показывает, как выглядят новые маски в 2025 году.

6 февраля, 14:42
Какие маски участвуют в шоу «Маска» 2025. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / НТВ, © VK / Маска, © VK / Маска, © VK / Маска

Какие маски участвуют в шоу «Маска» 2025. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / НТВ, © VK / Маска, © VK / Маска, © VK / Маска

Сегодня, 6 февраля, состоялась презентация самого загадочного и яркого шоу страны — «Маска-6»! Какие знаменитости скрываются под фантастическими костюмами? Кто удивит публику голосом и харизмой? Новые персонажи, новые загадки — и, конечно, невероятное шоу! Рассказываем самое интересное и показываем новые маски, которые будут участвовать в 2025 году в 6 сезоне шоу «Маска».

Что показали на презентации 6 сезона шоу «Маска»

Новый сезон шоу «Маска»: кто скрывается под костюмами. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Новый сезон шоу «Маска»: кто скрывается под костюмами. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Презентация долгожданного шестого сезона шоу «Маска» состоялась в официальном сообществе «Маски» в VK ровно в 15:00 по московскому времени. Первые минуты эфира были отмечены торжественной речью генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, который поделился впечатляющими достижениями проекта, отметив его колоссальный успех среди зрителей. Затем перерезал ленту, а значит, новый сезон официально начался!

Какие маски участвуют в шоу «Маска-6» 2025 года

В презентации 6 сезона шоу «Маска» рассказали, что в новом сезоне все маски оригинальные, а за всё время накопилось порядка 600 эскизов костюмов! Чувствуете размах!? Завеса тайны приоткрыта: мы уже знаем, какие потрясающие маски будут украшать сцену в этом сезоне! Зрителей ждёт встреча с невероятными персонажами, каждый из которых обещает стать настоящей сенсацией сезона.

  • Как выглядит маска Вождя в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
    Как выглядит маска Вождя в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
  • Новая маска Капибары в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
    Новая маска Капибары в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
  • Маска Окуня в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
    Маска Окуня в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
  • Новая маска в 6 сезоне шоу «Маска» — Далматин! Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
    Новая маска в 6 сезоне шоу «Маска» — Далматин! Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
  • На презентации шоу «Маска-6» показали новую маску, и это Бык. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
    На презентации шоу «Маска-6» показали новую маску, и это Бык. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Как выглядит маска Вождя в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

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В новом сезоне на сцену выйдут 14 потрясающих масок, 5 из которых показали сегодня на презентации. Кого ещё ждать в шестом сезоне шоу «Маска» 2025 года?

  • Боксёр — мужественный образ с золотыми перчатками и маской, напоминающей легендарных чемпионов.
  • Богомол — фантастический, почти инопланетный костюм с изумрудными переливами.
  • Бык — воплощение силы и грации в одной маске. Грозный и элегантный одновременно!
  • Далматин — очаровательный герой в чёрно-белом костюме с ушками и пятнышками.
  • Вождь — величественный и загадочный образ с этническими мотивами и перьями.
  • Огурчик — самый неожиданный и забавный персонаж сезона!
  • Капибара — милота в чистом виде! Пушистый, обаятельный и абсолютно харизматичный.
  • Цыплёнок — яркий и солнечный, с огромными глазами и пушистыми перьями.
  • Коровка — очаровательная и стильная, с модным принтом и кокетливым взглядом.
  • Утка — настоящий артист с перьями и королевской осанкой.
  • Окунь — блестящий и загадочный, как гость из глубин океана.
  • Овечка — нежная, пушистая и невероятно артистичная.
  • Страус — величественная и грациозная маска с длинными ресницами и элегантным стилем.
  • Сокол — символ скорости и свободы, чей костюм завораживает деталями и роскошным дизайном.

Кто станет пятым членом жюри в «Маске-6»

Как и в предыдущих сезонах, судейские кресла занимают неизменные звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Однако в этом году к ним присоединился пятый новый член жюри, имя которого пока держится в секрете!

Кто в жюри 6 сезона шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Кто в жюри 6 сезона шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Интрига только разгорается, и зрителям остаётся лишь гадать, кто же станет новым судьёй шоу. Однако на презентации стало ясно, что к команде присоединяется Стас Костюшкин! Мы помним, что в 2020 году певец был среди участников шоу «Маска» на ТНТ и выступал перед жюри в маске Мороженого.

Интересные факты о героях шоу «Маска» 6 сезон

«Маска» 2025: состав жюри и новые участники. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

«Маска» 2025: состав жюри и новые участники. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Перед тем как разгадывать загадку, кто же скрывается под этими фантастическими костюмами, давайте узнаем немного больше о тех, кто стал частью этого яркого шоу!

  • Все участники записали более 50 музыкальных альбомов.
  • В их фильмографиях более 160 ролей в кино и сериалах.
  • Они озвучили 26 персонажей анимационных фильмов.
  • Среди участников шестеро родились под знаками зодиака Телец, Дева, Рак и Скорпион.
  • В команде есть артисты, рождённые в год Кролика, Змеи и Собаки по китайскому гороскопу.
  • Совокупный возраст всех знаменитостей сезона достиг 500 лет!

6 сезон шоу «Маска»: когда премьера и когда финал

Когда выйдет 6 сезон шоу «Маска» на НТВ. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Когда выйдет 6 сезон шоу «Маска» на НТВ. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»

Долгожданная премьера шестого сезона легендарного шоу «Маска» состоится 9 февраля в 20:20 в эфире телеканала НТВ! Так что на вечер воскресенья фанатам шоу ничего планировать нельзя! Кстати, также уже стало известно, когда будет финал, — 27 апреля!

История появления шоу «Маска»

История шоу «Маска»: как проект стал мировым хитом. Фото © Telegram / МАСКА

История шоу «Маска»: как проект стал мировым хитом. Фото © Telegram / МАСКА

Проект «Маска» — это российская адаптация всемирно известного шоу The Masked Singer, которое впервые появилось в Южной Корее под названием King of Mask Singer. Благодаря уникальному формату и невероятным костюмам шоу завоевало популярность по всему миру, получив версии в США, Великобритании, Германии, Франции и многих других странах. Российская версия — шоу «Маска» — стартовала в 2020 году на телеканале НТВ и мгновенно стала хитом. Каждый сезон «Маски» удивляет зрителей необычными масками, интригующими расследованиями и невероятными голосами, скрытыми за масками знаменитостей.

Тайны участников шоу «Маска» 2025: кто под маской. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Rolf Vennenbernd

Тайны участников шоу «Маска» 2025: кто под маской. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Rolf Vennenbernd

Так кто же прячется под этими невероятными масками? Чьи голоса мы услышим уже совсем скоро? Делаем ставки и ждём премьеру шоу «Маска», на которую Life.ru обязательно сделает обзор. А пока делитесь в комментариях, какие маски нового сезона вам понравились больше всего?

Шоу «Маска»: когда выйдет 6 сезон, кто будет в нём участвовать и какие маски были до этого
Шоу «Маска»: когда выйдет 6 сезон, кто будет в нём участвовать и какие маски были до этого
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
Карина Морозова
Карина Морозова
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