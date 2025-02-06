Какие маски будут в 6 сезоне шоу «Маска» и кто пятый член жюри: Итоги презентации «Маски»
Невероятные костюмы, интрига и звёзды под масками! Life.ru раскрывает тайны нового сезона «Маски» и делится первыми подробностями с презентации, а также показывает, как выглядят новые маски в 2025 году.
Сегодня, 6 февраля, состоялась презентация самого загадочного и яркого шоу страны — «Маска-6»! Какие знаменитости скрываются под фантастическими костюмами? Кто удивит публику голосом и харизмой? Новые персонажи, новые загадки — и, конечно, невероятное шоу! Рассказываем самое интересное и показываем новые маски, которые будут участвовать в 2025 году в 6 сезоне шоу «Маска».
Что показали на презентации 6 сезона шоу «Маска»
Новый сезон шоу «Маска»: кто скрывается под костюмами. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
Презентация долгожданного шестого сезона шоу «Маска» состоялась в официальном сообществе «Маски» в VK ровно в 15:00 по московскому времени. Первые минуты эфира были отмечены торжественной речью генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, который поделился впечатляющими достижениями проекта, отметив его колоссальный успех среди зрителей. Затем перерезал ленту, а значит, новый сезон официально начался!
Какие маски участвуют в шоу «Маска-6» 2025 года
В презентации 6 сезона шоу «Маска» рассказали, что в новом сезоне все маски оригинальные, а за всё время накопилось порядка 600 эскизов костюмов! Чувствуете размах!? Завеса тайны приоткрыта: мы уже знаем, какие потрясающие маски будут украшать сцену в этом сезоне! Зрителей ждёт встреча с невероятными персонажами, каждый из которых обещает стать настоящей сенсацией сезона.
В новом сезоне на сцену выйдут 14 потрясающих масок, 5 из которых показали сегодня на презентации. Кого ещё ждать в шестом сезоне шоу «Маска» 2025 года?
- Боксёр — мужественный образ с золотыми перчатками и маской, напоминающей легендарных чемпионов.
- Богомол — фантастический, почти инопланетный костюм с изумрудными переливами.
- Бык — воплощение силы и грации в одной маске. Грозный и элегантный одновременно!
- Далматин — очаровательный герой в чёрно-белом костюме с ушками и пятнышками.
- Вождь — величественный и загадочный образ с этническими мотивами и перьями.
- Огурчик — самый неожиданный и забавный персонаж сезона!
- Капибара — милота в чистом виде! Пушистый, обаятельный и абсолютно харизматичный.
- Цыплёнок — яркий и солнечный, с огромными глазами и пушистыми перьями.
- Коровка — очаровательная и стильная, с модным принтом и кокетливым взглядом.
- Утка — настоящий артист с перьями и королевской осанкой.
- Окунь — блестящий и загадочный, как гость из глубин океана.
- Овечка — нежная, пушистая и невероятно артистичная.
- Страус — величественная и грациозная маска с длинными ресницами и элегантным стилем.
- Сокол — символ скорости и свободы, чей костюм завораживает деталями и роскошным дизайном.
Кто станет пятым членом жюри в «Маске-6»
Как и в предыдущих сезонах, судейские кресла занимают неизменные звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Однако в этом году к ним присоединился пятый новый член жюри, имя которого пока держится в секрете!
Кто в жюри 6 сезона шоу «Маска». Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
Интрига только разгорается, и зрителям остаётся лишь гадать, кто же станет новым судьёй шоу. Однако на презентации стало ясно, что к команде присоединяется Стас Костюшкин! Мы помним, что в 2020 году певец был среди участников шоу «Маска» на ТНТ и выступал перед жюри в маске Мороженого.
Интересные факты о героях шоу «Маска» 6 сезон
«Маска» 2025: состав жюри и новые участники. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
Перед тем как разгадывать загадку, кто же скрывается под этими фантастическими костюмами, давайте узнаем немного больше о тех, кто стал частью этого яркого шоу!
- Все участники записали более 50 музыкальных альбомов.
- В их фильмографиях более 160 ролей в кино и сериалах.
- Они озвучили 26 персонажей анимационных фильмов.
- Среди участников шестеро родились под знаками зодиака Телец, Дева, Рак и Скорпион.
- В команде есть артисты, рождённые в год Кролика, Змеи и Собаки по китайскому гороскопу.
- Совокупный возраст всех знаменитостей сезона достиг 500 лет!
6 сезон шоу «Маска»: когда премьера и когда финал
Когда выйдет 6 сезон шоу «Маска» на НТВ. Фото © VK Видео / Онлайн-презентация нового сезона шоу «Маска»
Долгожданная премьера шестого сезона легендарного шоу «Маска» состоится 9 февраля в 20:20 в эфире телеканала НТВ! Так что на вечер воскресенья фанатам шоу ничего планировать нельзя! Кстати, также уже стало известно, когда будет финал, — 27 апреля!
История появления шоу «Маска»
История шоу «Маска»: как проект стал мировым хитом. Фото © Telegram / МАСКА
Проект «Маска» — это российская адаптация всемирно известного шоу The Masked Singer, которое впервые появилось в Южной Корее под названием King of Mask Singer. Благодаря уникальному формату и невероятным костюмам шоу завоевало популярность по всему миру, получив версии в США, Великобритании, Германии, Франции и многих других странах. Российская версия — шоу «Маска» — стартовала в 2020 году на телеканале НТВ и мгновенно стала хитом. Каждый сезон «Маски» удивляет зрителей необычными масками, интригующими расследованиями и невероятными голосами, скрытыми за масками знаменитостей.
Тайны участников шоу «Маска» 2025: кто под маской. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Rolf Vennenbernd
Так кто же прячется под этими невероятными масками? Чьи голоса мы услышим уже совсем скоро? Делаем ставки и ждём премьеру шоу «Маска», на которую Life.ru обязательно сделает обзор. А пока делитесь в комментариях, какие маски нового сезона вам понравились больше всего?