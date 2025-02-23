Боевая Валерия спасла «милую маску» и со слезами выгнала рокера: Итоги 3-й серии шоу «Маска-6» В прошлый раз выбыла маска Коровки, оставив в проекте 13 участников. Кого раскрыли в шоу «Маска-6» в праздник 23 Февраля и почему судьи второй раз не смогли угадать прячущуюся звезду? 23 февраля, 16:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Telegram / «Маска», «Маска», © Ntv.ru

В прошлой серии, которую показали 8 февраля, выбыла маска Коровки. Теперь в шоу «Маска-6» осталось 13 участников. Но это только на момент начала 3-й серии от 23 февраля, потому что уже в конце мы попрощаемся с ещё одним участником. Кто это будет: Далматин, Огурец, Богомол или вообще кто-то другой?

В 3-й серии шоу «Маска-6» Филипп Киркоров и Валерия нарядились «по-боевому». Какую маску они безжалостно выгнали 23 февраля? Фото © Ntv.ru

Напомним правила шоу «Маска»: персонажи выходят на сцену в невероятных костюмах, подсказывают зрителям и жюри что-то про себя, а потом исполняют номера. Задача судей — Филиппа Киркорова, Валерии, Регины Тодоренко, Тимура Родригеза и Дениса Клявера (приглашённый гость 3-й серии) — отгадать, кто же скрывается под маской. Победит тот, кто дойдёт до финала и кого раскроют последним. Кстати, шоу «Маска» — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer.

Третья серия шоу «Маска-6»: как выступали маски 23 февраля

Кто скрывается за маской Далматина в шоу «Маска» и как выступили участники 23 февраля? Фото © Ntv.ru

Пока что у судей нет особых предположений, кто же скрывается за новыми масками в шестом сезоне шоу «Маска», однако несколько интересных версий всё же прозвучало. Например, Киркоров уверен, что за маской Огурца скрывается юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев. Также за первые три серии нового сезона звучали версии, что Сокол — это Дмитрий Колдун, Вождь — Егор Дружинин, а Бык — это Богдан Шувалов.

Однако никакие предположения жюри не могут быть пока ни подтверждены, ни опровергнуты, потому что все маски ещё в проекте «Маска-6». Кстати, вот как они выступали 23 февраля. Капибара — «Уходило лето».

Богомол — I like it.

Сокол — «Смотри».

Цыплёнок — Rock DJ.

Вождь — «Моя бабушка курит трубку».

Утка — Don’t speak.

Огурчик — «Батарейка».

Далматин — «Синие лебеди».

Страус — «У любви, как у пташки, крылья».

Овечка — «Пропадаю я».

Бык — A little party never killed nobody (All we got).

Боксёр — «Она не твоя».

Окунь — «Есть в графском парке чёрный пруд».

Шоу «Маска»: зрительское голосование и какую маску спасли в 3-й серии от 23 февраля 2025

Кто скрывается под масками Капибары, Утки и Овечки в 6 сезоне шоу «Маска». Фото © Ntv.ru

В конце каждой серии шоу «Маска» есть неизменное правило — одна из масок своего блока, их три, попадает в номинацию на вылет. Это значит, что за неё меньше всего проголосовало зрителей в зале. Эти участники шоу «Маска-6» в конце выпуска вместе снова выходят на сцену, и уже жюри решает, кого спасти, а с кого снять маску. Одну из попавших в номинацию масок также путём повторного голосования спасают зрители, оставляя на «растерзание» судьям двух человек. Кого спасли на голосовании зрители 23 февраля?

Какую маску спасли на зрительском голосовании в 3-й серии «Маска-6» от 23.02.2025? Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски попали Капибара, Утка и Овечка. По итогам зрительского голосования стало ясно, что люди в зале спасли Утку, за маску проголосовали 46,4% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Капибара и Овечка — кого спасут судьи, а с кого снимут маску 23 февраля?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску в серии от 23.02.2025, кого спасло жюри

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 23 февраля — Капибара или Овечка? Фото © Ntv.ru

Голосование было напряжённым, а на этот раз судьи оказались немногословными. Киркоров и Регина отдали свои голоса за «милую Овечку», а Тимур и Денис — за крутую Капибару. Принимать решение в 3-й серии шоу «Маска», кто именно снимет маску — Капибара или Овечка, — досталось Валерии. Она выбрала Овечку, поэтому маску 23 февраля сняла Капибара. Кто же за ней скрывался?

Капибара сняла маску в шоу «Маска-6» 23 февраля. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

Выдвигая свои предположения, Родригез и Денис Клявер предположили, что под маской Капибары скрывается артист невысокого роста, а такой самый известный — Эльдар Джарахов. Угадали ли судьи? Да! В серии шоу «Маска» от 23 февраля маску сняла Капибара, и за ней действительно оказался знаменитый блогер, рэпер и музыкант Эльдар Джарахов.

Теперь в шоу осталось 12 участников! Четвёртую серию шоу «Маска-6» покажут, как и обычно, в воскресенье на канале НТВ, это будет уже март. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз. А ранее Life.ru рассказывал, что интересного произошло в «Битве сильнейших 2», в серии от 22 февраля, и при чём тут любовные разборки экстрасенсов между собой.

Авторы Карина Морозова