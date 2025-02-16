Во 2-й серии шоу «Маска-6» судьи феерично облажались, не раскусив самого очевидного участника Новый сезон шоу «Маска» начинает набирать обороты. Во второй серии, показанной вечером 16 февраля, кипят страсти и скандалы. Кого отгадали, с кого сняли маску и кто сильнее всего понравился зрителям? 16 февраля, 16:11 С кого сняли маску во 2-й серии «Маски-6», показанной 16.02.2025. Коллаж © Life.ru. Обложка © Ntv.ru, © VK / Маска, Маска

С ещё большим размахом, чем в прошлые годы, начался новый, шестой сезон шоу «Маска». Изменились ли правила? Нет, шоу «Маска» не изменяет себе вот уже который сезон, но для новичков напомним, в чём смысл шоу «Маска». 14 участников скрываются под фантастическими и очень сложными костюмами — масками. Каждый отражает характер своего героя, которого прячет. Маски выходят на сцену, подсказывают зрителям и жюри что-то про себя, а потом исполняют номера. Задача судей — отгадать, кто же скрывается за маской. Победит тот, кто дойдёт до финала и кого раскроют последним.

Судейский состав на шоу «Маска», шестой сезон не изменился, а вот приглашённый гость порадовал зрителей. Фото © Ntv.ru

Судьи в шоу «Маска-6» свой золотой состав не изменили. Главными «отгадывателями» и по сей день остаются Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. А вот пятым участником судейской коллегии в шоу «Маска» 2025 стал Стас Костюшкин, которого представили на презентации нового сезона шоу «Маска», и мы делали обзор.

Вторая серия шоу «Маска-6»: Как выступали маски 16 февраля

Какие маски участвуют в шестом сезоне шоу «Маска» и как выступали в серии 16 февраля. Фото © Ntv.ru

Так как в первой серии шестого сезона шоу «Маска» вылета участника не было, в серии от 16 февраля выступал полный состав масок. Вот с какими номерами и в какой последовательности они кружили головы судьям и зрителям в зале. Огурчик — «Www»; Далматин — «Castle in the snow»; Бык — «Я просто люблю тебя»; Овечка — «Младший лейтенант»; Цыплёнок — «Ничего не говори»; Капибара — «Moscow calling»; Коровка — «Три дня любви»; Вождь — «I can’t get you out of my head»; Утка — «Маленький самолёт»; Окунь — «Эй, красотка»; Боксёр — «Together forever»; Богомол — «Королева»; Сокол — «Летели недели»; Страус — «Чё те надо?».

Зрительское голосование на шоу «Маска»: Какую маску спасли зрители в серии 16 февраля 2025

Кто скрывается под масками Боксёра, Коровки и Огурца в новом сезоне шоу «Маска». Фото © Ntv.ru

Ещё одно правило шоу предполагает, что одна из масок своего блока — их три — попадает в номинацию на вылет. Это значит, что за неё меньше всего зрители в зале отдали своих голосов. Эти участники шоу «Маска-6» в конце выпуска вместе выходят на сцену, и уже жюри решает, кого спасти, а с кого снять маску. Одну из попавших в номинацию масок также путём повторного голосования спасают зрители. Кто это был в серии 16 февраля?

Какую маску спасли на зрительском голосовании во 2-й серии 6-го сезона от 16.02.2025. Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски попали Огурчик, Коровка и Боксёр. После голосования стало ясно, что люди в зале спасли Огурчика — за маску проголосовали 48,2% зрителей. А вот членам жюри больше всего понравилось выступление Боксёра, которого решили оставить в шоу «Маска-6» как минимум ещё на одну серию.

Кто снял маску в серии 16.02.2025, кто остался в шоу «Маска»

В итоге во второй серии шоу «Маска-6» маску попросили снять с Коровки. Но сначала судьи высказали свои последние предположения, кто же там скрывался. Костюшкин посчитал, что перед ними стоит Валя Карнавал, Валерия сделала предположение, что Алла Михеева, Тодоренко поддержала версию Стаса и тоже назвала имя Вали Карнавал, как и Киркоров, а вот Тимур Родригез присоединился к Валерии и версии, что перед ними стоит Алла Михеева.

Кто снял маску в серии 16 февраля и кем оказалась Коровка, которую выгнали из шоу «Маска-6». Фото © Ntv.ru

Но в итоге оказалось, что никто из судей не был прав, когда Коровка сняла свою маску и под ней оказалась расстроенная латвийская актриса театра и кино, телеведущая Агата Муцениеце. «У меня было столько планов!» — причитала Коровка уже без маски, а потом рассказала забавную историю, что в гримёрку ей принесли букет цветов от Быка и следом снова исполнила свой номер на прощание.

Теперь в шоу осталось 13 участников. Напомним, что шоу «Маска» — адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. Третью серию шестого сезона покажут, как и обычно, в воскресенье, 23 февраля. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз. А ранее Life.ru рассказывал, что интересного произошло в «Битве сильнейших 2» в серии от 15 февраля и почему все подумали, что старший Шепс сошёл с ума.

Авторы Карина Морозова