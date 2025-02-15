Глаз не оторвать от такой красоты! Нейросеть нарисовала 12 городов России в облике людей

Нейросети вряд ли в ближайшее время отнимут работу у художников, но оживлять креативные концепции они уже могут и делают это очень неплохо. Мы подумали и решили спросить у нейросети, как бы выглядели 12 городов России в виде людей? Тут не только Москва и Питер, тут ещё Екатеринбург, Улан-Удэ, Владивосток и многие другие. Есть ли ваш город в списке нарисованных нейросетью, узнаете в материале.

Нейросеть нарисовала Москву в виде девушки

Москва, по версии нейросети, в виде девушки получилась истинно русской красавицей. Фото © «Шедеврум»

Москву нейросеть нарисовала по всем канонам. Это роскошная русская красавица в кокошнике и традиционном платье. Она изображена на фоне Кремля и собора Василия Блаженного: для кого-то это клюква, для кого-то это «база». Обратите внимание на серёжку: это не просто аксессуар, она выполнена в виде традиционного славянского украшения, гривны. В разное время такие украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчинам гривну могли вручить за боевые заслуги, а женщины носили украшения из двух гривен, которые крепились к вискам.

Нейросеть нарисовала Санкт-Петербург в виде парня

Нейросеть нарисовала Санкт-Петербург — интеллигентного молодого человека. Фото © «Шедеврум»

Санкт-Петербург очеловечен именно так, как его обычно и представляют. Это интеллигентный молодой юноша в мундире, слева за ним — Спас на Крови, справа — Русский музей. Мундир — шикарная фантазия на тему офицерской формы XIX века, а как мы все знаем, это век расцвета Петербурга. Конечно, тут же и канал Грибоедова, который впадает в реку Мойку, что вместе с Фонтанкой впадает в Неву. Небо над Питером хмурое, как и должно быть.

Нейросеть нарисовала Екатеринбург в виде девушки

Екатеринбург, по версии нейросети, стал уральской красавицей. Фото © «Шедеврум»

Девушка-Екатеринбург станет украшением любого коллектива. Эта красавица и правда живёт в городе, который был основан Екатериной Великой. Как думаете, откуда она? Центр? Уралмаш? А может быть, Вторчермет, родина поэта Бориса Рыжего? Сам город представляет собой удивительное сочетание эпохи Просвещения и модернизма. Часть Екатеринбурга построена в XVIII веке, часть — гораздо позже.

Нейросеть нарисовала Новосибирск в виде парня

Новосибирск, нарисованный нейросетью, получился в виде студента. Фото © «Шедеврум»

Новосибирск — крупнейший город азиатской части России. Это большой промышленный и культурный центр, который появился на месте поселения чатских татар, существовавшего с XVI века. По версии нейросети, человек-Новосибирск представлен в виде студента технического университета или же слушателя Новосибирской консерватории, спешащего в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Нейросеть нарисовала Иркутск в виде девушки

Иркутск представлен нейросетью в виде красивой девушки в зимней одежде. Фото © «Шедеврум»

Иркутск — это город рядом с Байкалом, он расположен на берегу реки Ангары. С него начинается любое путешествие на это древнее и чистое озеро. Девушка из Иркутска глазами нейросети получилась очень милая и душевная, она притягивает своей естественной красотой. Она в шарфе, тёплой шапке и зимней парке, потому что Иркутск — это Восточная Сибирь, зимой там довольно холодно. А ещё это современный город несмотря на то, что заложен он был давно, в XVII веке, и поначалу функционировал как острог.

Нейросеть нарисовала Казань в виде парня

Нейросеть нарисовала Казань — получился очень красивый молодой человек. Фото © «Шедеврум»

Казань, или, как говорят по-татарски, Казан, — один из самых древних городов в России. Он был основан в 1004 году, ещё во времена Волжской Булгарии. Потом город долго принадлежал золотоордынцам, поэтому сейчас он является столицей Татарстана. Казань, нарисованная нейросетью, получилась в виде молодого человека — это татарин в красиво расшитом костюме «под старину» и с венком из луговых цветов на голове.

Нейросеть нарисовала Горно-Алтайск в виде девушки

Горно-Алтайск нейросеть нарисовала красивой алтайской девушкой на фоне гор. Фото © «Шедеврум»

Горно-Алтайск, что по-алтайски называется Улалу, это административный центр Алтая. В XIX веке на месте города было небольшое поселение телеутов, а потом область была заселена алтайцами и русскими. Именно поэтому очеловечить Горно-Алтайск нейросеть решила в виде алтайской девушки. А ещё Горно-Алтайск — единственный город в Республике Алтай. Больше городов в соседнем регионе — Алтайском крае со столицей в Барнауле.

Нейросеть нарисовала Улан-Удэ в виде парня

Улан-Удэ — это бурятский красавец с военным прошлым, как нарисовала его нейросеть. Фото © «Шедеврум»

Улан-Удэ на бурятском языке звучит как «Улаан-Үдэ хото». Город является столицей Бурятии и самым крупным поселением этого региона. В человеческой версии, нарисованной нейросетью, Улан-Удэ — юноша-бурят интеллигентного вида в потрёпанной боевой форме, что намекает на военное прошлое молодого человека. Возможно, он был офицером, а может быть, рядовым артиллеристом, по крайней мере его зрение, скорее всего, позволяет заниматься подобной работой несмотря на то, что парню нужны очки.

Нейросеть нарисовала Владивосток в виде девушки

Город Владивосток в глазах нейросети — это русская красавица в ситцевом платье. Фото © «Шедеврум»

На самом деле Владивосток находится на той же географической широте, что и Сочи. Только расположен на берегу Тихого океана. Все россияне мечтают хоть раз побывать во Владивостоке, но не всем это удаётся. «Владик» был основан в XIX веке, в середине столетия. Владивосток получился красивой рыжей девушкой в ситцевом платье. Нарисованная нейросетью, она выглядит, как героиня советского фильма о путешествиях и приключениях. Нейросеть отразила, что Владивосток — портовый город, так как девушка изображена на фоне океана.

Нейросеть нарисовала Нижний Новгород в виде парня

Нижний Новгород получился современным городским жителем. Фото © «Шедеврум»

Нижний Новгород — один из крупнейших мегаполисов России, это столица Поволжья, очень красивый город с богатой историей и мощной культурой. Его основал в 1221 году князь Юрий Всеволодович, здесь всё буквально дышит историей. Это отразила нейросеть, когда рисовала человеческую версию Нижнего. Это современный молодой человек, одетый в классическом стиле, в пальто. Он прогуливается по Большой Покровской улице, которую также называют «нижегородским Арбатом».

Нейросеть нарисовала Краснодар в виде девушки

Краснодар в глазах нейросети — это знойная южная красавица. Фото © «Шедеврум»

«Если есть на свете рай — это Краснодарский край!» — говорят кубанцы и совершенно правы. Мало где в России можно найти настолько приятные погодные условия, как в Краснодаре. Сам город — культурный центр и столица Краснодарского края. Поэтому город изображён нейросетью в виде южной красавицы на фоне пшеничного поля, ведь Кубань является ещё и важным сельскохозяйственным регионом. За сотни лет до нашей эры на территории Краснодара проживали древние народы под названием меоты, а сам город основан во времена Екатерины Великой.

Нейросеть нарисовала Махачкалу в виде парня

В Дагестане живут народы нахско-дагестанской семьи. Поэтому молодой человек, по версии нейросети, выглядит так. Фото © «Шедеврум»

Махачкала — столица Дагестана. Эта республика по-настоящему мультикультурная, ведь там проживает множество разных народов, каждый со своим языком. Это аварцы, агулы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, рутульцы, табасараны и цахуры. В Дагестане также встречаются чеченцы и русские. В древние времена на месте Махачкалы был город Тарки, важная крепость, за владение которой боролись бесчисленные древние народы. Возможно, парень-Махачкала в представлении нейросети является лакцем по национальности. Он изображён на фоне гор в ярком, богато расшитом костюме.