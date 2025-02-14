Проклятие из Библии: Какая болезнь пугала мир тысячи лет и кто сегодня в зоне риска получить кару

В древности эта болезнь была синонимом ужаса. Про неё говорили шёпотом, её боялись, как проклятия, а заболевших изгоняли из городов. Считалось, что она неизлечима, что она — наказание свыше. Тысячи лет прошли, но страхи вокруг этой болезни живы до сих пор. Хотя на самом деле медицина уже давно поставила её на место. Что это за библейская кара и существует ли болезнь сегодня — рассказывает Life.ru.

Как всё начиналось

Как страшная болезнь прошлого превратилась в редкость. Фото © Wikipedia / wellcomecollection.org/works/jgfu8ahk CC-BY-4.0

Самые ранние упоминания о ней находят в древнеегипетских папирусах и индийских текстах, которым более трёх тысяч лет. Её описывали как болезнь кожи, которая делает человека «нечистым» и «проклятым». В Средние века страх достиг такого уровня, что заражённых выгоняли из домов, объявляли «мёртвыми для общества» и заставляли носить колокольчики, чтобы здоровые люди могли заранее убежать.

Реальность оказалась гораздо менее мистической. Учёные выяснили, что болезнь вызывается бактерией и передаётся лишь при длительном и тесном контакте. Но это открытие не сразу изменило отношение к заболевшим.

Когда наука взяла верх

Как наука победила болезнь, которую боялись тысячи лет. Фото © Wikipedia / Pierre Arents

Прорыв случился в XIX веке. Норвежский врач Герхард Хансен обнаружил возбудителя болезни и доказал, что она не имеет никакого отношения к проклятиям и грехам. Это стало первым шагом к её лечению. А в XX веке учёные разработали эффективные антибиотики, которые сделали возможным полное излечение.

Сегодня она почти побеждена. Её случаи регистрируют в основном в тропических странах, но благодаря доступности лечения и программам ранней диагностики заболевание уже не представляет серьёзной угрозы. С 2000 года уровень заболеваемости сократился до минимума. Вы точно слышали её название, но, благо, никогда с ней не контактировали. И это лепра, или проказа.

Остатки прошлого

Проказа: как страшная болезнь стала излечимой. Фото © Wikipedia / Gadogado123