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14 февраля, 14:30

Тест: КГБ, СРГПиДР, Осоавиахим — только советский интеллигент отгадает все странные аббревиатуры

Современные аббревиатуры и сокращения даже рядом не стояли с тем, что придумывали в прошлом веке. Такому креативу можно только позавидовать! Или всё-таки нет?

Советский Союз был уникальным государством, где всё — от промышленности до культуры, от науки до военного дела — было пронизано духом коллективизма и идеологии. Одной из характерных черт эпохи СССР стало активное использование аббревиатур. Они были повсюду: на фасадах зданий, в газетах, в официальных документах, в лозунгах и даже в повседневной речи. Сокращения стали своеобразным языком эпохи, за каждым из них скрывалась целая история — будь то масштабный государственный проект, организация или движение. Некоторые стали символами своего времени, другие — напоминанием о сложных и противоречивых страницах истории, третьи — поводом для смеха современного поколения. Сможете ли вы расшифровать их в точности до последнего слова?

Если хотите ещё глубже окунуться в историю нашей родины, то предлагаем вам пройти не менее интеллигентный тест, с которым справится лишь заядлый библиофил, — нужно отгадать, кто из поэтов написал эти строки. А заглянуть в будущее и узнать судьбу России в 2025 году нам помогла таролог Аида Мартиросян в эксклюзивном прогнозе.

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Виктория Мишинкина
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