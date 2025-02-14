Тест: КГБ, СРГПиДР, Осоавиахим — только советский интеллигент отгадает все странные аббревиатуры

Советский Союз был уникальным государством, где всё — от промышленности до культуры, от науки до военного дела — было пронизано духом коллективизма и идеологии. Одной из характерных черт эпохи СССР стало активное использование аббревиатур. Они были повсюду: на фасадах зданий, в газетах, в официальных документах, в лозунгах и даже в повседневной речи. Сокращения стали своеобразным языком эпохи, за каждым из них скрывалась целая история — будь то масштабный государственный проект, организация или движение. Некоторые стали символами своего времени, другие — напоминанием о сложных и противоречивых страницах истории, третьи — поводом для смеха современного поколения. Сможете ли вы расшифровать их в точности до последнего слова?