Тест: Кто из поэтов написал эти строки — лишь заядлый библиофил и школьный отличник отгадают всё

Великие русские поэты оставили нам бесценное наследие, которое и сегодня будоражит сердца, заставляет задуматься о вечном и обогащает наш внутренний мир. Знакомство с творчеством классиков — это не просто погружение в историю литературы, это возможность услышать голоса, которые говорят с нами через века, учат чувствовать, мыслить и видеть красоту в каждом мгновении жизни! Сможете ли вы угадать, кому принадлежат полные глубины, страсти и неподражаемого слога строки?

Сергей Есенин был уверен, что за ним следят, поэтому не мог оставаться наедине с самим собой и испытывал серьёзные психологические проблемы. Многие до сих пор считают, что это была паранойя и излишняя тревожность, но есть и те, кто на своём опыте пережил преследование. Звонки посреди ночи, странные незнакомцы и ещё пять признаков указывают на то, что на вас открыта охота! А эти видеошедевры от нейросети доказывают, что даже ИИ не в силах устоять перед величием России.