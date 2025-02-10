Тест: Кто из поэтов написал эти строки — лишь заядлый библиофил и школьный отличник отгадают всё
10 февраля 1890 года родился один из самых известных поэтов Серебряного века — Борис Пастернак. А ещё это день памяти Пушкина. Отличный повод погрузиться в мир отечественной лирики!
Великие русские поэты оставили нам бесценное наследие, которое и сегодня будоражит сердца, заставляет задуматься о вечном и обогащает наш внутренний мир. Знакомство с творчеством классиков — это не просто погружение в историю литературы, это возможность услышать голоса, которые говорят с нами через века, учат чувствовать, мыслить и видеть красоту в каждом мгновении жизни! Сможете ли вы угадать, кому принадлежат полные глубины, страсти и неподражаемого слога строки?
Сергей Есенин был уверен, что за ним следят, поэтому не мог оставаться наедине с самим собой и испытывал серьёзные психологические проблемы. Многие до сих пор считают, что это была паранойя и излишняя тревожность, но есть и те, кто на своём опыте пережил преследование. Звонки посреди ночи, странные незнакомцы и ещё пять признаков указывают на то, что на вас открыта охота! А эти видеошедевры от нейросети доказывают, что даже ИИ не в силах устоять перед величием России.
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