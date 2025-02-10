Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 13:30

Тест: Кто из поэтов написал эти строки — лишь заядлый библиофил и школьный отличник отгадают всё

10 февраля 1890 года родился один из самых известных поэтов Серебряного века — Борис Пастернак. А ещё это день памяти Пушкина. Отличный повод погрузиться в мир отечественной лирики!

Великие русские поэты оставили нам бесценное наследие, которое и сегодня будоражит сердца, заставляет задуматься о вечном и обогащает наш внутренний мир. Знакомство с творчеством классиков — это не просто погружение в историю литературы, это возможность услышать голоса, которые говорят с нами через века, учат чувствовать, мыслить и видеть красоту в каждом мгновении жизни! Сможете ли вы угадать, кому принадлежат полные глубины, страсти и неподражаемого слога строки?

Сергей Есенин был уверен, что за ним следят, поэтому не мог оставаться наедине с самим собой и испытывал серьёзные психологические проблемы. Многие до сих пор считают, что это была паранойя и излишняя тревожность, но есть и те, кто на своём опыте пережил преследование. Звонки посреди ночи, странные незнакомцы и ещё пять признаков указывают на то, что на вас открыта охота! А эти видеошедевры от нейросети доказывают, что даже ИИ не в силах устоять перед величием России.

Тест: Дети СССР сразу же отгадают, из каких мультиков эти песни, — а вы наберёте хотя бы 3/8?
Тест: Дети СССР сразу же отгадают, из каких мультиков эти песни, — а вы наберёте хотя бы 3/8?
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, © Freepik, © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © Wikipedia, © Wikipedia

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • поэзия
  • поэты
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar