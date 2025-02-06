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6 февраля, 13:00

Тест: Дети СССР сразу же отгадают, из каких мультиков эти песни, — а вы наберёте хотя бы 3/8?

«Сигма-бой» никогда не сравнится с этими культовыми советскими хитами, ведь именно на них выросли целые поколения! Сегодня выясним, на чьей стороне вы!

Когда начинает звучать знакомая мелодия, время будто останавливается, и вот вы снова оказываетесь в том уютном мире, где на столе любимые конфеты, а на экране — добрые истории, которые когда-то казались целой вселенной. Песни из советских мультфильмов — это не просто музыка, а нити, связывающие поколения: бабушки напевают их внукам, родители делятся воспоминаниями, а дети, впервые услышав, начинают подпевать, даже не зная, откуда эти строки. Наполненные теплом, юмором и мудростью песни становятся частью нас и напоминают, что самые важные истины — в простых словах, которые мы несём через годы, чтобы передать их тем, кто только начинает свой путь! Можете ли вы справиться с ролью такого проводника — узнаем прямо сейчас!

А вы помните, под какие лакомства смотрели мультики? Готовы поспорить, что это точно были не попкорн и мармеладки! У большинства жителей СССР любимыми сладостями были фруктовый кефир, апельсиновый майонез, какао в брикетах и медовое масло… А эти семь вещей из прекрасного советского детства очень хочется вернуть обратно, ведь они бы сделали нашу жизнь значительно лучше!

Нейросеть показала героев мультиков СССР в реальности — вы упадёте в обморок, когда увидите
Нейросеть показала героев мультиков СССР в реальности — вы упадёте в обморок, когда увидите
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Kinopoisk, © kino-teatr, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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