Как сложились судьбы 7 самых знаменитых участников шоу «Последний герой» и где они сейчас

Если вы не видели первый сезон шоу «Последний герой», вас искренне жаль. Этот легендарный проект вышел на экраны в 2001 году и сразу обрёл толпу фанатов. Ведущим реалити-шоу был ныне покойный исполнитель роли Данилы Багрова в фильме «Брат» Сергей Бодров – младший. Что ещё было интересного? Участники провели 39 дней на архипелаге Бокас-дель-Торо в Панаме. Это шоу было снято в жанре «выживший», который впервые появился на шведском телевидении в 1997 году. В России, как и в Швеции, участники пытались выжить в экстремальной ситуации, например на острове. Рассказываем о 7 самых заметных участниках шоу «Последний герой» и о том, что с ними стало сейчас.

Надежда Семёнова

Надежда Семёнова как была, так и осталась стоматологом в Балашихе, а потом вышла на пенсию радоваться внукам. Фото © Youtube / ВИDgital ViD, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NadyaS

После экстремальных каникул на панамском архипелаге Надежда Семёнова не стала знаменитой. Она не дошла до финала сезона, но участие в проекте смогло изменить её жизнь. Надежда работала стоматологом в Балашихе и руководила собственной клиникой. В одном из интервью коллегам-стоматологам она рассказывала, что главной проблемой на проекте был голод, но за участниками следили медики, которые позволяли им есть 45 граммов риса, если тем не удавалось обеспечить себя пропитанием. Мы не будем говорить, что именно это нам напоминает. Сейчас Надежда обрела веру, радуется внукам и крестникам, является увлечённым садоводом и катается на лыжах.

Сергей Терещенко

Сергей Терещенко стал самым сильным человеком России после шоу. Фото © Youtube / ВИDgital ViD, кадр из фильма «ЧОП», режиссёр Михаил Соловьёв, сценарист Александр Шулико и др. / Kinopoisk

А вот Сергею Терещенко реалити-шоу «Последний герой» круто поменяло жизнь. Он стал сниматься в сериалах, использовал телевизионную популярность для прокачки актёрской карьеры и стал сильнейшим человеком России. Режим питания на реалити помог ему сбросить лишние килограммы, а занятия спортом позволили прочно утвердиться в амплуа «горы мускулов». Посмотреть на Сергея сейчас можно в сериале «ЧОП». Терещенко воспитывает двух сыновей.

Наталья Тэн

Наталья Тэн играла в театре Виктюка до шоу «Последний герой». Фото © Youtube / ВИDgital Vi, © kino-teatr.ru

До «Последнего героя» Наталья Тэн бросила Самарский медицинский институт, играла в спектаклях Виктюка и снялась в клипе группы «Калинов мост». На реалити-шоу она почти что дошла до финала, но не повезло. После проекта «Последний герой» Тэн продолжила сниматься в клипах и сериалах, стала строить хорошую, стабильную актёрскую карьеру. А потом вообще окончила ВГИК как режиссёр научно-популярного кино. Она снимается в телефильмах до сих пор, из последних работ — «Мафия — дело семейное» и «Шеф». Её лучшими подругами по проекту были Инна Гомес и Анна Модестова.

Инна Гомес

Инна Гомес снималась на ТВ и до проекта, но после «Последнего героя» она стала более востребованной. Фото © Youtube / ВИDgital ViD, © ТАСС / Сергей Виноградов

Инна Гомес попала на проект «Последний герой» в возрасте 30 лет. Необычная фамилия досталась ей в 1991 году, когда Инна вышла замуж за испанского бизнесмена. Брак продлился пять лет, но воспоминания остались навсегда. Гомес была известна на ТВ и до «Последнего героя»: в 1998 году вела детскую игру «Позвоните Кузе». После проекта её авторитет вырос: за всю карьеру Гомес снялась в 30 фильмах и сейчас активно занимается благотворительностью. Она замужем и воспитывает двоих детей, но семью держит в тайне, и это оправданно.

Анна Модестова

Анна Модестова после реалити-шоу предпочла пропасть с радаров. Фото © Youtube / ВИDgital ViD, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / LastHero1

До проекта «Последний герой» Анна Модестова работала скромной учительницей начальных классов. После реалити-шоу девушка стала знаменитой, но всё ещё продолжала работать учительницей и получать скромную зарплату, на которую не мог жить даже Сергей Сакин. После развода с коллегой по «Последнему герою» Анна ушла из публичной жизни и предпочитает тихое семейное счастье.

Сергей Сакин

Сергея Сакина уже нет в живых. Всю свою жизнь он боролся с зависимостью. Фото © Youtube / ВИDgital ViD, © Wikipedia

Судьба Сергея Сакина сложилась печально. Дело в том, что Сергей Сакин и Анна начали встречаться ещё до проекта, пришли туда вместе и поженились прямо на панамском архипелаге. После шоу «Последний герой» Анна не выдержала наркотической зависимости Сергея, из-за которой в семье не было денег, несмотря на его высокую зарплату. Пара развелась. Сергей продолжил работать на ТВ и бороться с зависимостью, пока в 2017 году не пропал без вести. Потом его нашли мёртвым неподалёку от славного города Мышкина.

Сергей Одинцов

Сергей Одинцов — бывший военный, победитель первого сезона шоу «Последний герой». Фото © ТАСС / Антон Денисов, © VK / Курск Сити

Сергей Одинцов стал победителем первого сезона шоу «Последний герой». До проекта он работал на таможне в городе Курске, а до этой работы в 1994 году штурмовал Грозный. Судя по всему, армейская выучка и реальный опыт экстремальных ситуаций помогли ему стать лидером проекта и завоевать себе первое место. На три миллиона рублей призового фонда «Последний герой» Сергей купил себе квартиру. Теперь он живёт с семьёй в Нижнем Новгороде и работает персональным тренером.