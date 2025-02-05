Топ-7 странностей в корейских сериалах: Что такое «оппа» и почему все пьют так много соджу

Раньше любовь к корейским сериалам была характерной чертой анимешников или школьниц старших классов, но на дворе 2025 год, а значит, всё изменилось. Мир не только посмотрел «Олдбоя», но и узнал о «Силачке До Бон Сун». Примечательно, что во время съёмок первого Корея всё ещё считалась экономически развивающейся страной, а «До Бон Сун» застала тот момент, когда страна перешла в категорию развитых. И это спустя каких-то 30 лет после ряда государственных переворотов. Тем, кто не смотрел ни одной дорамы, кроме «Игры в кальмара», будет особенно интересно узнать о подборке странных особенностей, которые появляются на экране благодаря таинственному менталитету южных корейцев.

1. «Игра в кальмара» начинается со школы

Южнокорейские школы — это Дикий Запад, конкуренция там невыносимая, это показано в дорамах. Фото © «Мы все мертвы», режиссёры Ли Джэ Гю, Ким Нам Су, сценарист Чхон Сон Иль, Чу Дон Гын / Kinopoisk

О конкуренции в азиатских школах ходят легенды, из которых затем рождаются стереотипы об азиатах, которые могут решать уравнения из высшей математики в уме. В Южной Корее, как и в Японии, которая до сих пор не извинилась перед соседкой за зверства времён Второй мировой, от оценок учеников зависит буквально всё. Не только сами школьники, но и родители каждый день переживают за успехи в учёбе. В старших классах детей обычно записывают на такое количество подготовительных курсов, что те приходят домой, только чтобы поспать. Всё это нужно ради поступления в университет и хорошей работы. Вы можете заметить эти особенности в таких дорамах, как «Небесный замок» или «Мы все мертвы». Последнее — это вообще «Игра в кальмара» про школьников.

2. Южная Корея — столица пластической хирургии

Высокие стандарты красоты делают Южную Корею столицей пластической хирургии. Фото © «Каннамская красотка», режиссёр Чхве Сон Бом, сценаристы Чхве Су Ён, Ки Мэн Ги / Kinopoisk

Корейские стандарты красоты не менее легендарны, чем жесточайшая система азиатского обучения. Южная Корея — неофициальная столица пластической хирургии, более изощрённые операции делают, кажется, только в Таиланде. Корейская косметика тоже медленно, но верно захватывает мировой рынок, предлагая топовые средства для омоложения. Маниакальное отбеливание лица, защита от солнца 80-го уровня, блефаропластика — да, это всё про Южную Корею. Самое главное: большинство этих стандартов — традиционно корейские и связаны с западным взглядом на то, как должны выглядеть люди, весьма опосредованно. Посмотреть на примеры косметологического помешательства можно в дорамах «Мой ID: Красотка из Каннама» или «Тень красоты». Последняя даже захватывает тему влияния такого подхода к красоте на психику подростков и опасности анонимной интернет-культуры.

3. Кимчи без соджу — деньги на ветер

Кимчи — это корейская маринованная капуста, а соджу — это алкоголь. Фото © «Работай позже, веселись сейчас», режиссёры Ким Джон Щик, Пак Су Вон, сценаристы Ви Со Ён, Миккан / Kinopoisk

В Южной Корее пьют, много пьют, мы это уже знаем хотя бы по тому факту, что в центре Сеула есть специальные газоны с подогревом, чтобы пьяницы могли спать на них и не замерзать зимой. Это замечательное проявление заботы о населении в стране, где койко-место стоит тысячу долларов в месяц, а миллиардеры могут сделать с вами что угодно и им ничего за это не будет. В дорамах пристрастие граждан страны Хангук к фруктовому алкоголю, естественно, романтизировано. Зато будет невероятно интересно посмотреть на чужие обычаи культурного распития, учитывая, что традиционный корейский алкоголь появился несколько сотен лет назад, если не раньше. Глянуть на то, как пьют корейцы, можно в дорамах «Работай позже, пей сейчас» про работяг, которые социализируются с чашечкой соджу после смены, и «Мечте» 2023 года, где проштрафившийся тренер готовит команду бомжей к чемпионату по мини-футболу.

4. Ким, ним, оппа — что это?

Все корейцы очень вежливы не только на работе, но и в повседневной жизни. Фото © Youtube / Psy

Про хит рэпера Psy 2012 года мы вспомнили не случайно. В самом мемогенном моменте своей песни Пак Чжэ Сан произносит слово «оппа». Давняя корейская присказка, которая является одной из важнейших частей этикета этой страны. Титулом «оппа» традиционно называют более старших мужчин молодые женщины. В наше время (примерно с 2012 года) этим словом уже отнюдь не обязательно называть стариков. Сейчас «оппа» — это либо популярная модель-айдол, в которую все влюблены, либо романтический партнёр девушки, даже если он ровесник. Ещё одним маркером вежливости является приставка «ним», но это уже деловой стиль: так обращаются к старшему по должности. Вообще корейцы сами по себе очень вежливые люди и проявляют уважение во всём. Примеры вы можете увидеть в дорамах «Что случилось с секретарём Ким?» или «Деловое предложение».

5. «Снимай ботинки, мы отправляемся в корейские гости»

Корейцы по части этикета обогнали даже русских: они снимают обувь, ещё не зайдя в дом. Фото © «Стартап», режиссёр О Чхун Хван, сценарист Пак Хе Рён / Kinopoisk

Гражданам США нельзя читать этот абзац, потому что им он нанесёт психологическую травму. Но у нас в России принято снимать обувь в коридоре или прихожей, а если повезло и у вас есть загородный дом и место на кладбище, то в сенях. В Южной Корее принято снимать обувь ещё прежде, чем зайти в дом, и оставлять её на улице. Это — проявление уважения к хозяевам. Такая древняя традиция оправдана условиями жизни: по всей Юго-Восточной Азии люди спят и принимают пищу прямо на полу, пользуясь матрасом в первом случае и низкими столиками — во втором. Это можно увидеть даже в аниме. Причина проста: регион находится на сдвиге тектонических плит, поэтому люди там веками живут в компании высокобалльных землетрясений. Проявления корейского этикета можно увидеть в дорамах «Стартап» или «Айрис».

6. Поцелуйный паралич

Неловкость, доводящая до паралича, в романтические моменты — отличительная особенность дорам. Фото © «Струны души», режиссёр Пхё Мин Су, сценарист Ли Мён Сук / Kinopoisk

Любители аниме заметили эту особенность ещё тридцать лет назад, но в корейских сериалах она тоже вовсю присутствует. В корейской массовой культуре проявления романтических чувств всегда щедро сдобрены и проявлениями неловкости. Так, в сцене поцелуя героиня может надолго замереть, как будто она — компьютер на системе Windows Vista. К другим проявлениям привязанности относятся прогулки рука об руку и одинаковая одежда. Увидеть корейскую любовь воочию можно в дорамах «Струны сердца» или «Увидимся в моей 19-й жизни».

7. Хвещик, который всех достал

Хвещик — это корейский корпоратив, но в отличие от наших, он может появиться внезапно и посреди недели. Фото © «Дневник моего раскрепощения», режиссёр Ким Сог Юн, сценарист Пак Хэ Ён / Kinopoisk

Кто такой хвещик? Почему он никому не нравится? На самом деле хвещик — это не человек, а корейский деловой обычай. Это обед-тире-тимбилдинг, который корейские компании устраивают, чтобы усилить связи между коллегами. Проще говоря, корпоратив. Обычно он включает в себя конские количества алкоголя и проходит посреди недели, например в среду, которая и у нас известна как «маленькая пятница». Для многих корейцев такие посиделки — инструмент давления, им не нравится туда ходить, но отказ от посещения хвещика — это первый шаг к увольнению и карьере пакистанца Али из «Игры в кальмара». Так что приходится через силу есть, пить и петь в караоке. Увидеть настоящий хвещик можно в дорамах «Мой дневник освобождения» или «По секрету».