Дава и Краймбрери ждут ребёнка: Маг рассказал, почему экс-партнёры Бузовой сразу заводят детей

Ольга Бузова — безусловный феномен. Карьера, слава, контракты, миллионы подписчиков. Всё это у неё есть. А вот в личной жизни — тишина. Пока бывшие партнёры певицы вовсю строят семьи и становятся многодетными отцами, Бузова остаётся в статусе «самой завидной невесты», но без кольца на пальце. Как так получилось и в чём причина? Life.ru поговорил с магом и выяснил всю правду.

Дава готовится стать отцом

Дава и Краймбрери ждут ребёнка после разрыва с Бузовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbreri, dava_m

С Давидом Манукяном у Ольги были яркие отношения: совместные фото, клипы, признания. Казалось, что это не просто очередной роман, а история с потенциалом на «долго и счастливо». Однако в 2021 году пара рассталась, оставив за собой шлейф медийного шума и взаимных уколов в интервью.

Спустя четыре года Дава готовится стать отцом. Его избранница — певица Мари Краймбрери, и в феврале 2025 года стало известно, что пара ждёт ребёнка. Судя по всему, Давид нашёл ту самую, с которой захотел семью. Публикации в соцсетях показывают идиллию: влюблённые взгляды, трогательные подписи и общее ощущение, что теперь в его жизни всё на своих местах.

История с Давой — не исключение. Это уже не первый раз, когда после отношений с Бузовой её бывшие партнёры быстро находят любовь и заводят детей. Возникает ощущение, что расставание с ней словно открывает дверь в новую главу жизни, где семейное счастье и дети становятся почти обязательным пунктом. И примеров хватает.

Тарасов: четыре ребёнка и никакой драмы

Лебедев, Тарасов: как они нашли счастье без Бузовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

После расставания с Ольгой Дмитрий Тарасов не стал терять время. Его отношения с Анастасией Костенко развивались стремительно. Итог? У пары уже четверо детей: Милана, Ева, Алексей и младший Ярослав, родившийся в начале 2024 года. Бывший футболист, судя по соцсетям, наслаждается ролью отца и мужа. В кадре — идеальная картинка: семейные поездки, трогательные моменты с детьми, слова любви жене.

Что интересно, в отношениях с Бузовой Тарасов выглядел совсем иначе. Их брак был полон конфликтов, скандалов и слухов о неверности. Но с Костенко экс-футболист словно обрёл внутренний покой. Возможно, дело не только в новой любви, но и в том, что каждый человек раскрывается по-разному в зависимости от партнёра.

Лебедев: «неприятный человек» и счастливая семья

Бузова без семьи, а её бывшие Лебедев и Тарасов — многодетные отцы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lebedevdenis.ru

Денис Лебедев появился в жизни Бузовой благодаря шоу «Замуж за Бузову». Отношения закончились быстро и с громкими заявлениями. Ольга не стеснялась слов: «оказался не самым приятным человеком». Но личная жизнь Лебедева сложилась куда удачнее. В 2021 году он женился на нотариусе Екатерине Пановой, а в 2023-м стал отцом дочери Анастасии. Денис публикует фото с женой и детьми, добавляя к ним ванильные подписи про вечную любовь. И всё это без участия телекамер.

Что это — проклятие или судьба Бузовой?

Павсекакий Богданов, астролог, изучил натальные карты Ольги Бузовой, Давида Манукяна и Мари Краймбрери и сделал выводы, которые объясняют многое. «У Ольги Бузовой карьерный успех чётко обозначен. Солнце в Козероге придаёт ей амбиции и настойчивость. Успех и популярность для неё — не просто цель, это часть её сущности. Такая концентрация на карьере хоронит личное счастье. Плюс проблемы со здоровьем и стресс из-за конфликтных аспектов между Марсом и Луной», — говорит Богданов.

Астролог объяснил, почему у Бузовой нет детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

А вот у Давы всё иначе: «Карты предсказывают один длительный брак и двоих детей. Благоприятные аспекты Венеры и Юпитера создают почву для семейного счастья». И, наконец, Марина Краймбрери, по словам астролога, легко совмещает карьеру и личную жизнь: «Гармоничные аспекты Венеры и Меркурия помогают сохранять баланс. Её способность исчезать из публичного поля без страха потерять популярность связана с сильным Нептуном и Плутоном».

Можно сколько угодно рассматривать натальные карты, но вдруг ответ куда проще? Бузова — человек, который живёт на максимуме. Карьера для неё не просто работа, а стиль жизни. Её бывшие нашли баланс между личным и публичным, а дива — нет. Или не хочет. Ольга привыкла быть на первом плане, привыкла управлять миром, строить его по своим правилам. И, возможно, для неё любовь — это не о тишине семейных вечеров, а о страсти, драме и эмоциях, которые можно превращать в хиты и рейтинги. И ведь, возможно, Ольге это и не нужно. Пока другие примеряют свадебные платья и постят фото с младенцами, она продолжает быть той самой Бузовой — женщиной-брендом, которая выбирает себя и свою свободу. И в этом её сила.

Жизнь после Бузовой: закономерность или совпадение

Бывшие Бузовой стали отцами: в чём секрет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Интересно, что у бывших партнёров Бузовой жизнь после расставания как будто обретает другую динамику. Может быть, дело в контрасте? Отношения с такой яркой, амбициозной женщиной, как Ольга Бузова, требуют постоянной энергетической вовлечённости. А после расставания наступает «эффект освобождения», когда есть возможность выдохнуть и построить более спокойную и стабильную жизнь.