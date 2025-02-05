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5 февраля, 08:45

«Везде»: Стало известно, куда пропал Юрий Лоза

Юрий Лоза заявил, что престал выступать из-за «полчища бездарных артистов»

Юрий Лоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lozayury

Юрий Лоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lozayury

Певец Юрий Лоза, прославившийся на всю страну как автор хита «Плот» заявил, что престал выступать из-за «полчища бездарных артистов» на российской эстраде. Тем не менее, музыкант, по его же словам, написал уже сотни песен, которые то и дело выходят на разных платформах.

«Я есть везде!» — подчеркнул Лоза в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Также артист отметил, что если объявит конкурс на исполнение своих песен, то «выстроится очередь до Коломны». Кстати, природа Подмосковья очень вдохновляет звезду. В частности, Лоза любит пропадать на даче в Мытищах, где и пишет новые потенциальные хиты. Тем не менее, выходить на сцену с авторскими композициями музыкант пока что не намерен.

«Я, видите ли, не вписываюсь в нынешние стандарты шоу-бизнеса. Что за бред? Мои песни не хотят крутить на радио как раз из-за полчища бездарных артистов, которых и певцами сложно назвать», — отрезал Лоза.

Юрий Лоза философски ответил на вопрос, счастлив ли русский человек
Юрий Лоза философски ответил на вопрос, счастлив ли русский человек

Редакция Life.ru не сомневается, что многие российские артисты восхищаются творчеством Юрия Лозы. К примеру, Анна Седокова включила в свой райдер портрет маэстро. Кстати, Лоза уже отреагировал на эту новость.

Борис Эльфанд
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