«Везде»: Стало известно, куда пропал Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза, прославившийся на всю страну как автор хита «Плот» заявил, что престал выступать из-за «полчища бездарных артистов» на российской эстраде. Тем не менее, музыкант, по его же словам, написал уже сотни песен, которые то и дело выходят на разных платформах.

«Я есть везде!» — подчеркнул Лоза в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Также артист отметил, что если объявит конкурс на исполнение своих песен, то «выстроится очередь до Коломны». Кстати, природа Подмосковья очень вдохновляет звезду. В частности, Лоза любит пропадать на даче в Мытищах, где и пишет новые потенциальные хиты. Тем не менее, выходить на сцену с авторскими композициями музыкант пока что не намерен.

«Я, видите ли, не вписываюсь в нынешние стандарты шоу-бизнеса. Что за бред? Мои песни не хотят крутить на радио как раз из-за полчища бездарных артистов, которых и певцами сложно назвать», — отрезал Лоза.