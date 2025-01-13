«Это несерьёзно»: Юрий Лоза ответил на слухи о своём портрете в райдере Седоковой

Известный певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о том, что его портрет якобы включен в концертный райдер артистки Анны Седоковой. Слова музыканта приводит издание «Абзац».

Автор хита «Плот» признался, что не знаком с Седоковой лично и считает, что упоминание его портрета в райдере, скорее всего, является шуткой.

«Это несерьёзно. Про меня уже пошутили все кому не лень <...> Ничему уже не удивляюсь. Я Анну Седокову ни разу в глаза не видел, песен ей не продавал», — заявил Лоза.