«Это несерьёзно»: Юрий Лоза ответил на слухи о своём портрете в райдере Седоковой
Юрий Лоза назвал шуткой наличие своего портрета в райдере Седоковой
Анна Седокова и Юрий Лоза. Обложка © Wikipedia / Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев / Юрий Ядров
Известный певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о том, что его портрет якобы включен в концертный райдер артистки Анны Седоковой. Слова музыканта приводит издание «Абзац».
Автор хита «Плот» признался, что не знаком с Седоковой лично и считает, что упоминание его портрета в райдере, скорее всего, является шуткой.
«Это несерьёзно. Про меня уже пошутили все кому не лень <...> Ничему уже не удивляюсь. Я Анну Седокову ни разу в глаза не видел, песен ей не продавал», — заявил Лоза.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в концертном райдере Седоковой присутствует пункт с требованием разместить портрет Юрия Лозы в её гримерной. Помимо изображения певца артистка просит по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л).