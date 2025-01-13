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13 января, 19:07

«Это несерьёзно»: Юрий Лоза ответил на слухи о своём портрете в райдере Седоковой

Юрий Лоза назвал шуткой наличие своего портрета в райдере Седоковой

Анна Седокова и Юрий Лоза. Обложка © Wikipedia / Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев / Юрий Ядров

Анна Седокова и Юрий Лоза. Обложка © Wikipedia / Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев / Юрий Ядров

Известный певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о том, что его портрет якобы включен в концертный райдер артистки Анны Седоковой. Слова музыканта приводит издание «Абзац».

Автор хита «Плот» признался, что не знаком с Седоковой лично и считает, что упоминание его портрета в райдере, скорее всего, является шуткой.

«Это несерьёзно. Про меня уже пошутили все кому не лень <...> Ничему уже не удивляюсь. Я Анну Седокову ни разу в глаза не видел, песен ей не продавал», — заявил Лоза.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в концертном райдере Седоковой присутствует пункт с требованием разместить портрет Юрия Лозы в её гримерной. Помимо изображения певца артистка просит по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л).

Анатолий Цейко
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