«Никто не знал барабанщика ABBA»: Лоза странно отреагировал на смерть Роджера Палма
Юрий Лоза заявил, что барабанщик ABBA Палм прожил красивую жизнь
Юрий Лоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lozayury
Певец Юрий Лоза отреагировал на смерть барабанщика шведской поп-группы ABBA Роджера Палма, однако сделал странное заявление об ушедшем музыканте. Артист подчеркнул, что его никто не знал.
«Никто в мире, кроме специалистов, не знает барабанщика группы ABBA. Группа никогда не афишировала свой аккомпонирующий состав, была такая политика. ABBA как группа себя позиционировала именно в составе четырёх человек», — отметил Лоза в беседе с «Газетой.ru».
При это певец подчеркнул, что Палм прожил красивую жизнь и объездил с группой весь мир. По словам звезды, умерший барабанщик чувствовал себя нормально, пока музыкальный коллектив не закончил гастролировать.
«Царствие небесное», — добавил артист.
Напомним, барабанщик группы ABBA Роджер Палм скончался в минувшую субботу, 21 сентября, на 76-м году жизни. Музыкант страдал от осложнений болезни Альцгеймера.