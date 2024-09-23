Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:47

«Никто не знал барабанщика ABBA»: Лоза странно отреагировал на смерть Роджера Палма

Юрий Лоза заявил, что барабанщик ABBA Палм прожил красивую жизнь

Юрий Лоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lozayury

Юрий Лоза. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lozayury

Певец Юрий Лоза отреагировал на смерть барабанщика шведской поп-группы ABBA Роджера Палма, однако сделал странное заявление об ушедшем музыканте. Артист подчеркнул, что его никто не знал.

«Никто в мире, кроме специалистов, не знает барабанщика группы ABBA. Группа никогда не афишировала свой аккомпонирующий состав, была такая политика. ABBA как группа себя позиционировала именно в составе четырёх человек», — отметил Лоза в беседе с «Газетой.ru».

При это певец подчеркнул, что Палм прожил красивую жизнь и объездил с группой весь мир. По словам звезды, умерший барабанщик чувствовал себя нормально, пока музыкальный коллектив не закончил гастролировать.

«Царствие небесное», — добавил артист.

«Отряд не заметил потери бойца»: Лоза высказался о закрытии шоу Comedy Club
«Отряд не заметил потери бойца»: Лоза высказался о закрытии шоу Comedy Club

Напомним, барабанщик группы ABBA Роджер Палм скончался в минувшую субботу, 21 сентября, на 76-м году жизни. Музыкант страдал от осложнений болезни Альцгеймера.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Юрий Лоза
  • abba
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров