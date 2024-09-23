«Никто не знал барабанщика ABBA»: Лоза странно отреагировал на смерть Роджера Палма

Певец Юрий Лоза отреагировал на смерть барабанщика шведской поп-группы ABBA Роджера Палма, однако сделал странное заявление об ушедшем музыканте. Артист подчеркнул, что его никто не знал.

«Никто в мире, кроме специалистов, не знает барабанщика группы ABBA. Группа никогда не афишировала свой аккомпонирующий состав, была такая политика. ABBA как группа себя позиционировала именно в составе четырёх человек», — отметил Лоза в беседе с «Газетой.ru».

При это певец подчеркнул, что Палм прожил красивую жизнь и объездил с группой весь мир. По словам звезды, умерший барабанщик чувствовал себя нормально, пока музыкальный коллектив не закончил гастролировать.

«Царствие небесное», — добавил артист.